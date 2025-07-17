Γερουλάνος: Τελευταίο όπλο παραμονής στην εξουσία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη το ψέμα

Στην απαράδεκτη σεξιστική επίθεση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καλογερόπουλου, στο στέλεχός του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μάρα Κουκουδάκη, αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας του στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο της Kυβέρνησης για την αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ξέρετε ποιο είναι το βαθύτερο πρόβλημα των ανθρώπων που το κάνουν αυτό; Ότι αδυνατούν να δουν την γυναίκα ως αυθύπαρκτη προσωπικότητα. Δεν μπορούν. Πάντα τις θέλουν να ετεροπροσδιορίζονται. Από τον πατέρα. Από τον σύζυγο. Από τα παιδιά τους. Από κάθε τι άλλο εκτός από την προσωπικότητα τους. Και επειδή στριμώχνεστε όλο και περισσότερο, τόσο περισσότερο σας ξεφεύγει. Βλέπετε, το «προοδευτικός» δεν είναι σύνθημα, όπως το χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι λόγια. Δεν είναι προβιά. Δεν είναι μάσκα. Είναι καθημερινή πράξη. Είναι νοοτροπία βαθιά ριζωμένη μέσα σου. Και από αυτά που βλέπουμε από τους βουλευτές του κ. Μητσοτάκη, μόνο προοδευτισμό δεν έχουν ριζωμένο μέσα τους. Είναι κάτι άλλο. Κάτι σκοτεινό. Έστω για τα μάτια του κόσμου ξεριζώστε το. Τώρα!».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αφιέρωσε την ομιλία του «στο βασικότερο πλέον προϊόν της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, στο ψέμα» και υπογράμμισε: «Φυσικά, δύσκολα θα βρεις πολιτική χωρίς ψέμα. Τους μάστορες του είδους όμως, μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Είναι εκείνοι που από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία τι λένε. Αλλά ποιοι το λένε. Είναι εκείνοι που έχουν φτάσει στο σημείο να θεωρείς ότι είναι ψέμα ό,τι και να πουν. Επειδή το κάνουν συνέχεια, το κάνουν συνειδητά και το κάνουν με σκοπό να αποπροσανατολίσουν για δικό τους όφελος. Σε αυτούς ανήκει πλέον η σκοτεινή διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να σας πω αν ξεκίνησε έτσι. Αυτό που ξέρω, είναι ότι εκεί βρίσκεται σήμερα».

Απεντάσσεται ο προαστιακός από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Αφορμή για την ομιλία του υπήρξε μία αναφορά του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, κ. Κυρανάκη προς το πρόσωπό του, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή, αναφορικά με τον προαστιακό Δυτικής Αττικής και το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, ο υπουργός είχε πει «Το έργο του Προαστιακού Δυτικής Αττικής δεν απεντάσσεται, όπως ψευδώς αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση του συναδέλφου σας, του κ. Γερουλάνου».

«Για να δούμε λοιπόν ποιος ψεύδεται», είπε ο Παύλος Γερουλάνος, και συμπλήρωσε: «Η δεκαπεντασέλιδη ανακοίνωσή μας για τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης βγήκε στις 7 Ιουλίου. Ποια ήταν η απάντηση της Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι σήμερα; Τσιμουδιά. Γιατί; Διότι εμείς απλά αποκαλύψαμε το περιεχόμενο έργων και οροσήμων που επιμελώς είχε κρύψει η Κυβέρνηση πίσω από κωδικούς. Αφού τα όσα γράψαμε στην ανακοίνωση, λέξη προς λέξη, είναι αυτά που γράφει το επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή αυτά που ζήτησε Η ΙΔΙΑ η ελληνική Κυβέρνηση» και αφού ανέφερε επακριβώς τι έγινε, αποδομώντας πλήρως την ψευδέστατη αναφορά Κυρανάκη , πρόσθεσε:

«Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν. Είπα στην ανακοίνωσή μου ότι απεντάσσεται ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης; Όχι. Τι είπαμε; Ακριβώς αυτό που γράφει το επίσημο κείμενο της Ε.Ε. Ακριβώς αυτό που είπε η ελληνική Κυβέρνηση. Ότι ορόσημο του έργου «δεν είναι πλέον εφικτό εν μέρει ή πλήρως λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων». Άρα ποιος ψεύδεται; Εγώ ή ο Αναπληρωτής Υπουργός; Προφανώς, ο Αναπληρωτής Υπουργός».

Στη συνέχεια ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο της Kυβέρνησης και στα τέσσερα κομβικά ερωτήματα για τη λειτουργία της πολιτείας μας που έθεσε η τραγωδία των Τεμπών και τα οποία η Κυβέρνηση αρνείται να κοιτάξει στα μάτια:

«Ένα, με βάση την τραγική εμπειρία από τη μη έγκαιρη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717, γιατί στη χώρα μας δεν γίνονται στην ώρα τους αυτά που χρυσοπληρώνουμε; Δεύτερο, με βάση το εγκληματικό ρουσφέτι με τον μοιραίο σταθμάρχη, τι πρέπει να κάνουμε για να βάζουμε τον σωστό άνθρωπο στην σωστή δουλειά; Τρίτον, με βάση ότι είχαν αγνοηθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τι πρέπει να κάνουμε για να ακούει και να λογοδοτεί η κάθε εξουσία; Και τέταρτον, με βάση το μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας κατά παράβαση κάθε πρωτοκόλλου, πώς θα τηρούμε διαδικασίες για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας σε κάθε τέτοια υπόθεση;»

Ο Παύλος Γερουλάνος έκανε εκτενή αναφορά στο ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το σιδηρόδρομο, όπως το παρουσίασε ο εισηγητής του Κινήματος στο νομοσχέδιο Τάσος Νικολαϊδης και απαντάει διεξοδικά στα τέσσερα παραπάνω ερωτήματα. Και στη συνέχεια ανέφερε για το νομοσχέδιο της Kυβέρνησης:

«Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ γιατί, αντί να απαντήσει ο Υπουργός στα τέσσερα ερωτήματα των Τεμπών όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ, αρκείται να βάζει βαρύγδουπους τίτλους για κάτι που στην πραγματικότητα δεν κάνει το νομοσχέδιο; Διότι κανείς δεν θα τον ελέγξει. Είναι απλά, ένα ακόμα ψέμα. Ο τέταρτος τέτοιος βαρύγδουπος τίτλος νομοσχεδίου σε 6 χρόνια. Μέχρι το ψέμα του προηγούμενου τίτλου να αποκαλύψει ο επόμενος νόμος».

Σκοτεινή η διακυβέρνηση του Μητσοτάκη

Και ολοκλήρωσε λέγοντας για τη «σκοτεινή διακυβέρνηση Μητσοτάκη» μιλώντας: «Αλλά πέρα από τα αφελή ψέματα, πέρα από τα συνειδητά ψέματα, υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία ψεμάτων, απολύτως χαρακτηριστική της σκοτεινής διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ψέμα ως τελευταίο όπλο παραμονής στην εξουσία. Όπως ότι η πρόταση της Κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σκοπό «την αναζήτηση της αληθείας και την εξυγίανση του συστήματος επιδοτήσεων». Αλήθεια τώρα; Πώς να μην το χαρακτηρίσω ψέμα; Όταν ο μόνος σκοπός μιας τόσο άθλιας προσπάθειας αποπροσανατολισμού και συμψηφισμού είναι αυτός που επιβάλλει η ισορροπία μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για μια ακόμα φορά, αντί να αναζητήσουμε την αλήθεια, θα αναζητήσουμε τρόπους να λερωθεί όσο λιγότερο γίνεται η Κυβέρνηση από ανθρώπους που ξέρουν πολλά και δεν πρέπει να την εκθέσουν. Πού το ξέρω; Μα το έχουμε ζήσει με αυτή την Κυβέρνηση ξανά, και ξανά με τον κ. Τριαντόπουλο και ξανά με τον κ. Καραμανλή. Και κάπως έτσι, μετά από 6 χρόνια, δεν έχει καμία πλέον σημασία τι λέτε. Το ότι το λέτε εσείς, στο μυαλό των περισσοτέρων Ελλήνων, είναι ψέμα. Εδώ λοιπόν βρίσκεται σήμερα η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτή την σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. Και το κάνει επανειλημμένα. Το κάνει συνειδητά. Και το κάνει για να αποπροσανατολίσει. Και το ερώτημα που απευθύνω σε κάθε συνειδητό Έλληνα πολίτη είναι ένα: Μπορεί μια Κυβέρνηση που είναι εθισμένη στο ψέμα να κάνει την ζωή μας καλύτερη; Η απάντηση είναι «όχι». Αν θέλουμε μια Κυβέρνηση που μαθαίνει από τα λάθη της πρέπει να έχουμε μια Κυβέρνηση που είναι έτοιμη να τα παραδεχθεί. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουμε Κυβέρνηση».