Ανοδική αντίδραση στη Wall Street με ώθηση από εταιρικά κέρδη και θετικά οικονομικά στοιχεία

Οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη 17/7, υποστηριζόμενες από νέα οικονομικά δεδομένα και έναν μεγάλο αριθμό εταιρικών ανακοινώσεων κερδών.

Ο δείκτης S&P 500 κινείται με ελαφριά άνοδο κατά 0,20% στις 6.275,79 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,26% στις 20.781,73 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 210 μονάδες ή 0,48% στις 44.465,08 μονάδες.

Οι μετοχές των PepsiCo και GE Aerospace κινούνται ανοδικά μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Αντίθετα, η United Airlines υποχωρεί κατά 1% λόγω υποτονικής πρόβλεψης για τα ετήσια κέρδη της, αν και τα αποτελέσματά της για το τρίμηνο ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων.

Οι τριμηνιαίες ανακοινώσεις κερδών που έχουν δοθεί αυτή την εβδομάδα υπερέβησαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, πάνω από 45 εταιρείες του δείκτη S&P 500 έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως τώρα, με το 87% εξ αυτών να ξεπερνά τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και έδωσαν ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των μετοχών.

Το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουλίου ανήλθαν στις 221.000, μειωμένες κατά 7.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με τον Μάιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς για άνοδο μόλις 0,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones.

Η Wall Street βγαίνει από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι σχεδιάζει να αποπέμψει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ. Οι μετοχές έκλεισαν τη μέρα με άνοδο, ωστόσο ενδοσυνεδριακά σημειώθηκε έντονη πτώση, με τον Dow να χάνει περισσότερες από 260 μονάδες, ύστερα από δηλώσεις αξιωματούχου του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ "πιθανόν σύντομα" να απομακρύνει τον Πάουελ από τη θέση του. Ο πρόεδρος στη συνέχεια υποβάθμισε τη σημασία των δηλώσεων, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να το κάνει, αλλά “δεν αποκλείει τίποτα”.

Για την εβδομάδα, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο μικρότερη του 0,1%, ο Dow έχει υποχωρήσει σχεδόν 0,3%, ενώ ο Nasdaq έχει ενισχυθεί κατά 0,7%.