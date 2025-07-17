ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδική αντίδραση στη Wall Street με ώθηση από εταιρικά κέρδη και θετικά οικονομικά στοιχεία
Χρηματιστήρια
16:51 - 17 Ιουλ 2025

Ανοδική αντίδραση στη Wall Street με ώθηση από εταιρικά κέρδη και θετικά οικονομικά στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη 17/7, υποστηριζόμενες από νέα οικονομικά δεδομένα και έναν μεγάλο αριθμό εταιρικών ανακοινώσεων κερδών.

Ο δείκτης S&P 500 κινείται με ελαφριά άνοδο κατά 0,20% στις 6.275,79 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,26% στις 20.781,73 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 210 μονάδες ή 0,48% στις 44.465,08 μονάδες.

Οι μετοχές των PepsiCo και GE Aerospace κινούνται ανοδικά μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Αντίθετα, η United Airlines υποχωρεί κατά 1% λόγω υποτονικής πρόβλεψης για τα ετήσια κέρδη της, αν και τα αποτελέσματά της για το τρίμηνο ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων.

Οι τριμηνιαίες ανακοινώσεις κερδών που έχουν δοθεί αυτή την εβδομάδα υπερέβησαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, πάνω από 45 εταιρείες του δείκτη S&P 500 έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως τώρα, με το 87% εξ αυτών να ξεπερνά τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και έδωσαν ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των μετοχών.

Το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουλίου ανήλθαν στις 221.000, μειωμένες κατά 7.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με τον Μάιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς για άνοδο μόλις 0,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones.

Η Wall Street βγαίνει από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι σχεδιάζει να αποπέμψει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ. Οι μετοχές έκλεισαν τη μέρα με άνοδο, ωστόσο ενδοσυνεδριακά σημειώθηκε έντονη πτώση, με τον Dow να χάνει περισσότερες από 260 μονάδες, ύστερα από δηλώσεις αξιωματούχου του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ "πιθανόν σύντομα" να απομακρύνει τον Πάουελ από τη θέση του. Ο πρόεδρος στη συνέχεια υποβάθμισε τη σημασία των δηλώσεων, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να το κάνει, αλλά “δεν αποκλείει τίποτα”.

Για την εβδομάδα, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο μικρότερη του 0,1%, ο Dow έχει υποχωρήσει σχεδόν 0,3%, ενώ ο Nasdaq έχει ενισχυθεί κατά 0,7%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στα Άνω Πατήσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό
Ειδήσεις

Φωτιά στα Άνω Πατήσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό

Σύρος: Βρέθηκε «καβάτζα» με κοκαΐνη
Ειδήσεις

Σύρος: Βρέθηκε «καβάτζα» με κοκαΐνη

Ζαχαράκη: 25 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών
Ειδήσεις

Ζαχαράκη: 25 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 69% των Αμερικανών κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη στην υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 69% των Αμερικανών κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη στην υπόθεση Έπσταϊν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη
Χρηματιστήρια

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι
Χρηματιστήρια

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ