Χνάρης κατά Αυγενάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, απαντώντας στις αιχμές που άφησε εναντίον του ο Λευτέρης Αυγενάκης, προχώρησε σε εκτενή δήλωση, στην οποία κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων με επίκεντρο τη δήλωσή του στον ΟΣΔΕ.

Αρχικά, όπως ανέφερε, «είναι πάντοτε επιεικής με ανθρώπους που βρίσκονται στριμωγμένοι στη γωνία», αναφερόμενος στον κ. Αυγενάκη.

Όμως σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Χνάρη, ο κ. Αυγενάκης «αντί να εστιάσει σε όσα αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, επέλεξε να παρουσιάσει την προσωπική μου δήλωση ΟΣΔΕ, την οποία και διένειμε σε φιλικά προς τον ίδιο μέσα ενημέρωσης».

Ακόμα, σύμφωνα με τον κ. Χνάρη, είναι ξεκάθαρο ότι, ενώ γνώριζε πως η δήλωσή του είναι απολύτως νόμιμη, επέλεξε για λόγους εντυπώσεων να δημιουργήσει την ψευδή εικόνα ότι «εγώ, ως κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφος, λαμβάνω συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων από την αυτοματοποιημένη τεχνική λύση και μόνο από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως ακριβώς συμβαίνει με χιλιάδες ακόμη έντιμους συναδέλφους κτηνοτρόφους.

Σε σχέση με όσα ανέφερε για τις αρμοδιότητές του ως Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και για τα κτηνιατρεία, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι έχει ήδη απαντήσει θεσμικά, με επίσημα έγγραφα που έχω καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι παρότι στο τέλος της δευτερολογίας του ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι «καταθέτει απλά στοιχεία, χωρίς να αφήνει υπόνοιες σε πρόσωπα» ο θυμόσοφος λαός για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται».