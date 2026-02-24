Τρία πορίσματα, τρεις διαφορετικές αφηγήσεις: Η πολιτική σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται

Με τρία διαφορετικά, και στα περισσότερα σημεία αντικρουόμενα, πορίσματα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης για τις ευθύνες γύρω από τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.

Η επιτροπή, που συγκροτήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματοποίησε σε διάστημα πέντε μηνών 50 συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας 350 ωρών, εξετάζοντας 76 μάρτυρες. Ωστόσο, η πολυήμερη διαδικασία δεν οδήγησε σε κοινό συμπέρασμα, αλλά σε τρεις διαφορετικές, μέχρι τώρα, πολιτικές αναγνώσεις της υπόθεσης.

ΝΔ: «Δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες»

Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η επιλογή της εξεταστικής και όχι προανακριτικής, διαδικασίας αποδείχθηκε θεσμικά ορθή, καθώς, όπως αναφέρει, δεν στοιχειοθετήθηκαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΝΔ, τα προβλήματα στον Οργανισμό δεν είναι συγκυριακά αλλά «διαχρονικά και διακομματικά», ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στην εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

Η πλειοψηφία επισημαίνει ότι δεν αποδείχθηκε παρέμβαση του κ. Βορίδη σε ελέγχους ή αποδεσμεύσεις ΑΦΜ, ενώ για τον κ. Αυγενάκη αναφέρει πως δεν προκύπτει στοιχειοθέτηση συνέργειας ή ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Παράλληλα, διατυπώνει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους νόμιμους δικαιούχους.

ΠΑΣΟΚ: «Οργανωμένη μεθόδευση συγκάλυψης»

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο πόρισμα του κάνει λόγο για «οργανωμένη μεθόδευση» από την κυβερνητική πλειοψηφία με στόχο τη συγκάλυψη ευθυνών.

Στο πόρισμά του υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την αποδεικτική διαδικασία προκύπτουν «σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις» πως την περίοδο 2019–2024 λειτούργησε οργανωμένος μηχανισμός παράνομης ιδιοποίησης κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Κατά το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται για απλή διοικητική παθογένεια αλλά για επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών και παραλείψεων, με πληρωμές χωρίς πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, αποδυνάμωση ελέγχων και παρεμβάσεις για αποδεσμεύσεις. Το κόμμα επαναφέρει την ανάγκη προανακριτικής έρευνας για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά: Πολιτικές και ποινικές ευθύνες & Γαλάζιο σκάνδαλο

Κοινό πόρισμα κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση και ποινικές στους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες κάνουν λόγο για «γαλάζιο σκάνδαλο» και ζητούν περαιτέρω διερεύνηση, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία του Οργανισμού την επίμαχη περίοδο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από πολιτικές επιλογές και εποπτικές ευθύνες.

Τα υπόλοιπα κόμματα της εξεταστικής

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, ζητά την συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. «Το ΚΚΕ, μη τρέφοντας φυσικά αυταπάτες για τα περιθώρια αυτών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεδομένων και των πολιτικών συσχετισμών, θα επιμείνει μέχρι την ύστατη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα καταθέσει το δικό του πόρισμα» αναφέρει ο Περισσός.

Πολιτικές ευθύνες σε Αυγενάκη και Βορίδη καταλογίζει η Ελληνική Λύση και ζητά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Μάκη Βορίδη με τον Γρηγόρη Βάρρα, του Λευτέρη Αυγενάκη με τον Ευάγγελο Σημαντράκο και του Γιώργου Πιτσιλή με τους ορκωτούς λογιστές.

Πολιτικές ευθύνες κατά των δύο πρώην υπουργών καταλογίζει στο πόρισμα της και η ΝΙΚΗ, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης υποστηρίζει ότι πρέπει να ερευνηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για τον πρωθυπουργό, τον Μάκη Βορίδη, τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πολιτική κλιμάκωση ενόψει συνέχειας στην Ολομέλεια

Η κατάθεση των πορισμάτων δεν κλείνει την υπόθεση, αντίθετα, μεταφέρει τη σύγκρουση στο πολιτικό πεδίο. Η κυβερνητική πλειοψηφία μιλά για διαχρονικές παθογένειες και απουσία ποινικών στοιχείων, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει σε οργανωμένο μηχανισμό και ανάγκη ποινικής διερεύνησης.

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή για την μελέτη των πορισμάτων και την έγκριση του τελικού πορίσματος, το οποίο θα κατατεθεί την Παρασκευή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Εντός του Μαρτίου αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα προς συζήτηση και ψήφισή του.

Το επόμενο βήμα θα κριθεί στη Βουλή, όπου θα φανεί αν η πολιτική αντιπαράθεση θα μετατραπεί σε θεσμική σύγκρουση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένει στο επίκεντρο μιας από τις πιο σκληρές κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις των τελευταίων μηνών.