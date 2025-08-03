ΠΑΣΟΚ: Ο Ισραηλινός Πρέσβης να αφήσει τις παρατηρήσεις εις βάρους του Δημάρχου Αθηναίων – Η κυβέρνηση να πάρει θέση

Ανακοίνωση με την οποία υπερασπίζεται τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα εξέδωσε την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ 3/8).

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί νωρίτερα επίθεση του Ισραηλινού πρέσβη κατά του ίδιου, κατηγορώντας τον για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ στην Αθήνα. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ κάλεσε και την κυβέρνηση να πάρει θέση επί του θέματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Παραινούμε τον Πρέσβη του Ισραήλ να ασχοληθεί με τα τεκταινόμενα στη Γάζα, τη συστηματική εθνοκάθαρση, τον λιμό σε βάρος των Παλαιστινίων, την εγκατάλειψη των ομοεθνών του ομήρων, και όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Κυβέρνηση της χώρας του, έχοντας προκαλέσει την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας αλλά και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ισραήλ, και να αφήσει τις αισθητικές παρατηρήσεις εις βάρος του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και της δημοτικής αρχής.

Η Αθήνα είναι η δημοκρατική πρωτεύουσα ενός δημοκρατικού κράτους, που έχει μάθει να προασπίζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις.

Καλούμε την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί με μια καθαρή και υπεύθυνη θέση».