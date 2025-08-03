Στο «κόκκινο» το Bitcoin: Οι 5 κρίσιμοι παράγοντες που προκάλεσαν την πτώση του

Ήταν μερικές δύσκολες ημέρες για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ηγέτη της. Από την Πέμπτη (31/7), το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο βάσει κεφαλαιοποίησης βρίσκεται σε πτωτική πορεία, μετά από μερικές εβδομάδες σταθεροποίησης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Bitcoin έσπασε προς τα κάτω το όριο της ζώνης διαπραγμάτευσής του και έπεσε από τα $119.000 στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 10 Ιουλίου, στα $112.700 το βράδυ της Παρασκευής (1/8).

Ακολουθούν ορισμένοι πιθανοί λόγοι πίσω από αυτή την ιδιαίτερα επώδυνη διόρθωση, οι οποίοι κυμαίνονται από τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα έως και τις μαζικές αναλήψεις ETH, όπως τις παρουσίασε το cryptopotato.

Μακροοικονομικοί Λόγοι

Η συνολική διόρθωση του BTC αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (30/7), λίγες ώρες αφότου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αγνόησε τις εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση επιτοκίων και τα διατήρησε αμετάβλητα. Αν και αυτή η απόφαση ήταν πλήρως αναμενόμενη —ακόμη και μετά τα θετικά στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ για το β’ τρίμηνο που ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα— η τιμή του BTC υποχώρησε κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Το περιουσιακό στοιχείο κατάφερε να ανακτήσει μέρος των απωλειών την Πέμπτη, όμως η άρνηση της Fed να αλλάξει νομισματική πολιτική θεωρείται ο πρώτος πιθανός λόγος της πτώσης του BTC.

Δεύτερος στη λίστα είναι οι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από την Παρασκευή, 1 Αυγούστου. Επιπλέον, ο Τραμπ έκανε κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, προσθέτοντας νέες χώρες στη λίστα και αυξάνοντας τους δασμούς σε ορισμένα καναδικά προϊόντα.

Ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ προκάλεσε ξανά παγκόσμια προσοχή το βράδυ της Παρασκευής, διατάζοντας την τοποθέτηση δύο πυρηνικών υποβρυχίων σε "κατάλληλες περιοχές" κοντά σε στρατηγικές ρωσικές τοποθεσίες. Αυτό ήταν απάντηση σε μια ομιλία του πρώην Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχετικά με τον αυξανόμενο κίνδυνο πολέμου μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων.

Αν και αυτοί είναι οι τρεις βασικοί μακροοικονομικοί λόγοι για τη διόρθωση του BTC, υπάρχουν και κάποιοι δευτερεύοντες παράγοντες που ίσως συνέβαλαν. Πρώτον, η Ινδία δήλωσε πως θα συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, παρά τις απειλές του Τραμπ. Δεύτερον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε πως τα αρνητικά στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή ήταν «στημένα» από διορισμένο αξιωματούχο του Μπάιντεν.

Sell off

Το δεύτερο μέρος της λίστας περιλαμβάνει δύο κύριους sell off, που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τα προαναφερθέντα παγκόσμια γεγονότα και την αβεβαιότητα.

Αρχικά, αναφορές εμφανίστηκαν την Παρασκευή, κατά την αρχική φάση της διόρθωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι μικροεπενδυτές άρχισαν να πωλούν μαζικά τα BTC τους.

Η συμπεριφορά τους ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό από επενδυτές που χρησιμοποιούν τα spot ETFs του Bitcoin για έκθεση στο BTC. Τα ETFs έσπασαν ένα πενθήμερο ανοδικό σερί την Πέμπτη, όταν αποσύρθηκαν 114,8 εκατ. δολάρια από τα κεφάλαια, σύμφωνα με στοιχεία της Farside. Η εικόνα χειροτέρεψε την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές απέσυραν 812,3 εκατ. δολάρια — τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τις 25 Φεβρουαρίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Κυριακής (3/8) το Bitcoin κινείται στη ζώνη των 113.000 δολαρίων.