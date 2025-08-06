ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ για δημοσίευμα Politico: Ακατανόητη και ασεβής η σιωπή της κυβέρνησης
Πολιτική
14:59 - 06 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ για δημοσίευμα Politico: Ακατανόητη και ασεβής η σιωπή της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με σχόλιο του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στο σημερινό δημοσίευμα του Politico, το οποίο κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία προκειμένου να αποτρέψει την έρευνα σε βάρος των υπουργών του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ «η σιωπή τους είναι όχι μόνο ακατανόητη, ασεβής προς τους πολίτες μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς, αλλά και ένοχη».

Με εκτενές αφιέρωμα του το Politico αναφέρει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να αποτρέψει μια πλήρους κλίμακας έρευνα σε βάρος υπουργών που κατηγορούνται για διαπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το οποίο τόνισε: «Την ώρα που γίνονται πρωτοσέλιδο στον ευρωπαϊκό Τύπο διασύροντας τη χώρα, οι μεθοδεύσεις του Πρωθυπουργού για να αμνηστεύσει τους υπουργούς του και να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες τους, που περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση και τα στελέχη της κρύβονται.

Τηρούν σιγή ασυρμάτου για την υπόθεση της πολιτεύτριας και Τομεάρχη κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, που φέρεται να έχει εισπράξει μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ 2,5 εκατομμύρια ευρώ από κοινού με συγγενικά πρόσωπα, και επίσης φέρεται να ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η σιωπή τους είναι όχι μόνο ακατανόητη, ασεβής προς τους πολίτες μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς, αλλά και ένοχη.

Λυπούμαστε που διακόπτουμε τα μπάνια του κ. Μαρινάκη και της κας. Σδούκου, αλλά επαναφέρουμε τα ερωτήματα μας για τρίτη ημέρα:

-Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κας. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

Τους προβληματίζουν;

-Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

-Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό;

Το καθεστώς Μητσοτάκη λειτουργώντας εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου εξέθρεψε το γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθισης των κοινοτικών πόρων. Η χώρα μας χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Αξίζει μια αξιόπιστη κυβέρνηση που να υπηρετεί τον λαό και όχι τα συμφέροντα λίγων ισχυρών. Αξίζει θεσμούς που να λειτουργούν με λογοδοσία, όχι να μετατρέπονται σε εργαλεία συγκάλυψης. Αξίζει διαφάνεια, όχι καθεστωτική αλαζονεία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Politico: Κόλαφος για Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός «μπλοκάρει» την έρευνα για τους υπουργούς του
Πολιτική

Politico: Κόλαφος για Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός «μπλοκάρει» την έρευνα για τους υπουργούς του

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι Περιφέρειες την Πέμπτη 7/8
Ειδήσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι Περιφέρειες την Πέμπτη 7/8

Ισχυρή ανάκαμψη για τη McDonald’s: Κέρδη και πωλήσεις πάνω από τις προσδοκίες για το β’ τρίμηνο
Επιχειρήσεις

Ισχυρή ανάκαμψη για τη McDonald’s: Κέρδη και πωλήσεις πάνω από τις προσδοκίες για το β’ τρίμηνο

Νέο «καμπανάκι» για τους φόρους στους μισθωτούς - Απαραίτητη η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας
Οικονομία

Νέο «καμπανάκι» για τους φόρους στους μισθωτούς - Απαραίτητη η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές
Πολιτική

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»
Πολιτική

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 15:58

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ