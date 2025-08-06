ΠΑΣΟΚ για δημοσίευμα Politico: Ακατανόητη και ασεβής η σιωπή της κυβέρνησης

Με σχόλιο του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στο σημερινό δημοσίευμα του Politico, το οποίο κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία προκειμένου να αποτρέψει την έρευνα σε βάρος των υπουργών του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ «η σιωπή τους είναι όχι μόνο ακατανόητη, ασεβής προς τους πολίτες μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς, αλλά και ένοχη».

Με εκτενές αφιέρωμα του το Politico αναφέρει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να αποτρέψει μια πλήρους κλίμακας έρευνα σε βάρος υπουργών που κατηγορούνται για διαπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το οποίο τόνισε: «Την ώρα που γίνονται πρωτοσέλιδο στον ευρωπαϊκό Τύπο διασύροντας τη χώρα, οι μεθοδεύσεις του Πρωθυπουργού για να αμνηστεύσει τους υπουργούς του και να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες τους, που περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση και τα στελέχη της κρύβονται.

Τηρούν σιγή ασυρμάτου για την υπόθεση της πολιτεύτριας και Τομεάρχη κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, που φέρεται να έχει εισπράξει μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ 2,5 εκατομμύρια ευρώ από κοινού με συγγενικά πρόσωπα, και επίσης φέρεται να ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η σιωπή τους είναι όχι μόνο ακατανόητη, ασεβής προς τους πολίτες μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς, αλλά και ένοχη.

Λυπούμαστε που διακόπτουμε τα μπάνια του κ. Μαρινάκη και της κας. Σδούκου, αλλά επαναφέρουμε τα ερωτήματα μας για τρίτη ημέρα:

-Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κας. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

Τους προβληματίζουν;

-Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

-Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό;

Το καθεστώς Μητσοτάκη λειτουργώντας εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου εξέθρεψε το γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθισης των κοινοτικών πόρων. Η χώρα μας χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Αξίζει μια αξιόπιστη κυβέρνηση που να υπηρετεί τον λαό και όχι τα συμφέροντα λίγων ισχυρών. Αξίζει θεσμούς που να λειτουργούν με λογοδοσία, όχι να μετατρέπονται σε εργαλεία συγκάλυψης. Αξίζει διαφάνεια, όχι καθεστωτική αλαζονεία».