ΠΚΜ: Αεροψεκασμοί υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία
14:49 - 13 Αυγ 2025

ΠΚΜ: Αεροψεκασμοί υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Reporter.gr Newsroom

Reporter.gr Newsroom
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε τη διενέργεια ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των κουνουπιών, με στόχο, πέρα από τη μείωση της όχλησης, την περιορισμένη έκθεση του κοινού σε νοσήματα που μεταδίδονται από αυτά.

Με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και των εμπλεκόμενων Δήμων, προγραμματίζονται δράσεις εναέριας ακμαιοκτονίας στους ορυζώνες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τις εξής ημερομηνίες: Δευτέρα 18/08/2025, Τρίτη 19/08/2025 και Τετάρτη 20/08/2025.

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολική έκταση έως 120.000 στρέμματα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινούν με τη δύση του ηλίου, θα διαρκούν έως δύο ώρες και θα γίνουν με εγκεκριμένο σκεύασμα από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες από τα Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εφαρμογή θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και επιστημονική κατάρτιση, υπό την επίβλεψη αρμόδιου επιστημονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και των Δήμων. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν σε ακατοίκητες περιοχές, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τους οικισμούς.

Για λόγους πρόληψης, οι κάτοικοι και τα ζώα πρέπει να αποφεύγουν την κυκλοφορία στις περιοχές ψεκασμού καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής (τρεις ώρες κάθε βράδυ). Οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

