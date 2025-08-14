ΠΑΣΟΚ: Θα επαναλάμβανε ο Κεφαλογιάννης τη δήλωση περί θωρακισμένης χώρας στην αντιπυρική περίοδο;

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, θέτοντας ερωτήματα για την πραγματική ετοιμότητα του κράτους άσκησε την Πέμπτη (14/8) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών.

Σχεδόν "μάλωσαν" τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν.

Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του.

Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το "επιτελικό" κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;

Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κα Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει "σχέδιο αποσταθεροποίησης" πίσω από τις πυρκαγιές»;