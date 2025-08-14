Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (15/8) – Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή
17:13 - 14 Αυγ 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (15/8) – Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) για τις ακόλουθες περιοχές:
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών υψηλού κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως: καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), χρήση υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

