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Bitcoin: Υποτονικά κέρδη εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και μακροοικονομικών πιέσεων
Νομίσματα
14:25 - 19 Αυγ 2025

Bitcoin: Υποτονικά κέρδη εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και μακροοικονομικών πιέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι κινήσεις της τιμής του Bitcoin παρουσίασαν κάποια μεταβλητότητα λόγω της συνάντησης μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ουκρανού ομολόγου του για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Έτσι, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 115.000 δολάρια, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 3%, ενώ τα alts κινήθηκαν σε μεικτό έδαφος, με κάποια εξ αυτών να σημειώνουν σημαντικά κέρδη. 

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα (18/8), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα διολίσθησε σε χαμηλό 11 ημερών, καθώς οι αγορές περίμεναν με ανησυχία τη συνάντηση του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Παρόλο που και οι δύο πλευρές ανέφεραν πως υπήρξε κάποια πρόοδος και ο Τραμπ μάλιστα υποσχέθηκε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, το BTC απέτυχε να διασπάσει τα $117.000 και νωρίτερα σήμερα το πρωί υποχώρησε ξανά κάτω από τα 115.000 δολάρια. Έκτοτε, έχει ανακάμψει ελαφρώς πάνω από αυτό το επίπεδο, αλλά εξακολουθεί να παλεύει με μια εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 3%.

Bitcoin υπό πίεση εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας

Γενικώς, πάντως, το Bitcoin δοκιμάζεται, καθώς οι μακροοικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο. Σε γενικές γραμμές φαίνεται πως το Bitcoin κινείται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: θεσμική στήριξη και υπεραπόδοση συγκρούονται με την αυξανόμενη οικονομική πίεση και το ενδεχόμενο διόρθωσης. Ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα θα δείξει αν θα διατηρήσει την κυριαρχία του ή θα εισέλθει σε φάση συρρίκνωσης.

Ως προς αυτό, αναλυτές επισημαίνουν πως οι αδύναμοι δείκτες ρίσκου στις ΗΠΑ, όπως ο ICE BofA OAS, προμηνύουν πτωτική τάση και εκτιμούν πως η αγορά βαδίζει προς «bear market» έως το 2026, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και το Bitcoin.

Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί το ότι, παρά τις πιέσεις, το Bitcoin συνεχίζει να ξεπερνά τις αποδόσεις των χρηματιστηρίων, καθώς κατέγραψε ετήσια άνοδο 101%, όταν ο S&P 500 κινήθηκε μόλις στο +17,2%, παράγμα που ενισχύει την εικόνα του ως επενδυτικού «καταφυγίου» υψηλών αποδόσεων.

Παράλληλα, η θεσμική εμπιστοσύνη παραμένει, με τα spot ETF να συγκεντρώνουν πάνω από 152 δισ. δολάρια (589.260 BTC). Παρόλα αυτά, οι εκροές τον Αύγουστο ξεπέρασαν τις εισροές, δείχνοντας επιφυλακτικότητα. Εξαίρεση αποτέλεσε η MetaPlanet, η οποία αγόρασε BTC αξίας $93 εκατ. σε μία μέρα.

Σε αυτό το περιβάλλον, εμφανίζεται το Bitcoin Hyper, ένα νέο project που στοχεύει να λύσει τα προβλήματα ταχύτητας και κόστους του BTC. Βασισμένο στην αποκέντρωση και την ασφάλεια, προσφέρει μια πιο ευέλικτη εναλλακτική, δείχνοντας πως το οικοσύστημα του Bitcoin συνεχίζει να εξελίσσεται.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Τρίτης (19/8), λοιπόν, το Bitcoin έχει καταφέρει να ανακτήσει τα 115.606 δολάρια με κέρδη κοντά στο 0,50%, ενώ την ίδια στιγμή το Ethereum «παίζει» στα 4.293,81 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 0,35%.

Η κεφαλαιοποίησή του Bitcoin παραμένει στα 2,230 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται κοντά στο 58% (σύμφωνα με το CoinGecko).

Το Cardano σημειώνει σημαντικότερα κέρδη της τάξης του 4,06% στο 0,9354 δολάριο και το XRP της τάξης του 1,44% στα 3,01 δολάρια, ενώ το Solana ενισχύεται ανεπαίσθητα κατά 0,01%σ τα 181,57 δολάρια και το Dogecoin, στον αντίποδα, χάνει 1,07% στο 0,2196 δολάριο.

Με απώλειες προχωρά και το Litecoin που διαπραγματεύεται στα 115,98 δολάρια, χάνοντας 0,42%, καθώς και το Monero (XMR), με -1,04% στα 272,90 δολάρια, ενώ από την άλλη το Shiba Inu κερδίζει 0,46% στο 0,00001262 δολάριο.

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