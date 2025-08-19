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Στρατηγική συγχώνευση Black Hills και NorthWestern Energy για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις
15:30 - 19 Αυγ 2025

Στρατηγική συγχώνευση Black Hills και NorthWestern Energy για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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H Black Hills και NorthWestern Energy ανακοίνωσαν την Τρίτη (19/8) ότι θα συγχωνευθούν, δημιουργώντας μια ρυθμιζόμενη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αξίας 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ενοποίηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση, ωθούμενη από τις προβλέψεις για ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα δύο χρόνια, εν μέσω της ταχείας επέκτασης των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, καθώς και της αυξημένης κατανάλωσης σε οικιακό και εμπορικό επίπεδο.

Μαζί, η Black Hills και η NorthWestern σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2025 και 2029 σε νέες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

«Μαζί, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση, να επιταχύνουμε τις επενδύσεις σε ενέργεια και υποδομές δικτύου και να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τις κοινότητες σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NorthWestern Energy, Brian Bird.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που αφορά αποκλειστικά μετοχές, οι μέτοχοι της NorthWestern θα λάβουν 0,98 μετοχές της Black Hills για κάθε μετοχή που κατέχουν. Αυτό αντιπροσωπεύει αξία 59,14 δολαρίων ανά μετοχή, δίνοντας στη συμφωνία αξία μετοχικού κεφαλαίου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Οι μέτοχοι της Black Hills θα κατέχουν περίπου το 56% της συγχωνευμένης εταιρείας, η οποία θα έχει την έδρα της στο Rapid City της Νότιας Ντακότα.

«Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συγχώνευση... η αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης στην ανάπτυξη θα συμβάλει στην αποτίμηση και των δύο πολύ φθηνών μετοχών», δήλωσε ο Chris Ellinghaus, αναλυτής της Siebert Williams Shank.

Ο μεγαλύτερος ισολογισμός συμβάλλει στη χρηματοδότηση των επιπλέον ευκαιριών ανάπτυξης που έχουν και οι δύο εταιρείες, δήλωσε ο Ellinghaus.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 18:10
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