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Γάζα: Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων για κοινή δράση
Πολιτική
21:30 - 21 Αυγ 2025

Γάζα: Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων για κοινή δράση

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε σήμερα με τους αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης», προτείνοντας κοινή στάση και δράση απέναντι στην κυβέρνηση για το ζήτημα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου, ο Φάμελλος τόνισε την ανάγκη για ενιαία πίεση προς την κυβέρνηση, ζητώντας:

  • να αναλάβει η Ελλάδα πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της ισραηλινής εισβολής,
  • να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ,
  • και να προχωρήσει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τη χώρα μας.

Θετικά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκαν ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της λαϊκής κινητοποίησης και της αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό, καταγγέλλοντας την ισραηλινή επιθετικότητα και ζητώντας τον τερματισμό κάθε συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ. Επανέφερε επίσης το αίτημα να εφαρμοστεί η απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Το ΚΚΕ, όπως σημειώνει ο Περισσός, θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα αυτό και υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο της πρόσφατης κοινής δήλωσης των τεσσάρων κομμάτων παραμένει πλήρως επίκαιρο.

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