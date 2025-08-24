Νορβηγία και Γερμανία ενισχύουν την Ουκρανία με αντιαεροπορικά συστήματα αξίας 590 εκατ. ευρώ

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα συνολικής αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων νορβηγικών κορώνων (περίπου 590 εκατομμύρια ευρώ).

«Μαζί με τη Γερμανία, διασφαλίζουμε τώρα την παράδοση ισχυρών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. Τόνισε επίσης ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για να στηρίξουν την Ουκρανία στην άμυνά της και στην προστασία των αμάχων από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Η Γερμανία και η Νορβηγία θα χρηματοδοτήσουν από κοινού την προμήθεια δύο συστημάτων Patriot, μαζί με τους αντίστοιχους πυραύλους. Επιπλέον, η Νορβηγία θα συμβάλει στην αγορά ενός ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας από τη γερμανική εταιρεία Hensoldt, καθώς και άλλων αντιαεροπορικών συστημάτων από τη νορβηγική εταιρεία Kongsberg.