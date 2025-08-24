ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νορβηγία και Γερμανία ενισχύουν την Ουκρανία με αντιαεροπορικά συστήματα αξίας 590 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις
11:30 - 24 Αυγ 2025

Νορβηγία και Γερμανία ενισχύουν την Ουκρανία με αντιαεροπορικά συστήματα αξίας 590 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα συνολικής αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων νορβηγικών κορώνων (περίπου 590 εκατομμύρια ευρώ).

«Μαζί με τη Γερμανία, διασφαλίζουμε τώρα την παράδοση ισχυρών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. Τόνισε επίσης ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για να στηρίξουν την Ουκρανία στην άμυνά της και στην προστασία των αμάχων από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Η Γερμανία και η Νορβηγία θα χρηματοδοτήσουν από κοινού την προμήθεια δύο συστημάτων Patriot, μαζί με τους αντίστοιχους πυραύλους. Επιπλέον, η Νορβηγία θα συμβάλει στην αγορά ενός ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας από τη γερμανική εταιρεία Hensoldt, καθώς και άλλων αντιαεροπορικών συστημάτων από τη νορβηγική εταιρεία Kongsberg.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 11:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντείνονται οι πιέσεις στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωση των ομήρων
Ειδήσεις

Εντείνονται οι πιέσεις στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωση των ομήρων

Γεραπετρίτης: Αταλάντευτη η Ελλάδα στην στήριξη της Ουκρανίας - Όχι σε γεωπολιτικό πλειστηριασμό
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Αταλάντευτη η Ελλάδα στην στήριξη της Ουκρανίας - Όχι σε γεωπολιτικό πλειστηριασμό

Μητσοτάκης: Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες

Ψηφιακό ευρώ: Επιτάχυνση των σχεδίων από την ΕΕ μετά τον νόμο για τα stablecoins στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Ψηφιακό ευρώ: Επιτάχυνση των σχεδίων από την ΕΕ μετά τον νόμο για τα stablecoins στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ενόψει μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ενόψει μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης
Ειδήσεις

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια
Ειδήσεις

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 12:06

Μπακογιάννης για δάνειο €75 εκατ. Δήμου Αθηναίων: Ο Δούκας βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (Ά Αθήνας) και Παπαϊωάννου (Ά Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:24

ΡΑΑΕΥ: Ολοκληρώνεται η πιστοποίηση και των 14 ΦοΔΣΑ – Προϋπόθεση για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Οικονομία
11/06/2026 - 10:19

ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά

Ναυτιλία
11/06/2026 - 10:16

Η Celestyal θα μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν πλω

Σχόλια Αγοράς
11/06/2026 - 10:14

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:59

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:52

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 09:39

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων: Τα πρώτα «σήματα» της σεζόν - Οι τιμές των ξενοδοχείων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11/06/2026 - 09:30

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11/06/2026 - 09:18

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

Πολιτική
11/06/2026 - 08:35

Ρούτε-Πιερρακάκης: Συζήτησαν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής

Οικονομία
11/06/2026 - 08:32

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ