Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 4 νέους κλάδους: Τι ισχύει από 3 Νοεμβρίου

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τον Νοέμβριο του 2025, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπου 33.000 επιχειρήσεις και 350.000 εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε τέσσερις νέους κλάδους της οικονομίας, εφόσον δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Τα πρόστιμα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της παράβασης, ξεκινώντας από 600 ευρώ και φτάνοντας έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην περίπτωση που η ψηφιακή κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Η υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκινά στις 3 Νοεμβρίου 2025 και αφορά τις παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες:

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Όλοι οι εργοδότες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας, από την ημερομηνία υποχρεωτικής ένταξής τους, οφείλουν να διαθέτουν και να έχουν ενεργοποιήσει το σύστημα για το σύνολο του προσωπικού τους.

Το μέτρο αφορά όλους τους εργαζόμενους που:

έχουν σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, και

εργάζονται με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας της επιχείρησης.

Στο σύστημα περιλαμβάνονται επίσης και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω δανεισμού από άλλες επιχειρήσεις.

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας:

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής του μέτρου: