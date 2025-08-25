Κόντρες εντός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης για την Παλαιστίνη – Επιμένει στην αυτόνομη πορεία ο Ανδρουλάκης

Ένταση φαίνεται να έχει προκληθεί στον κεντροαριστερό χώρο αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης τους κράτους της Παλαιστίνης. Αφορμή για αυτό φέρεται να είναι η άρνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να συμπορευτεί σε κοινό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία της Χαριλάου Τρικούπη.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη Δευτέρα (25/8) μέσω επιστολής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την επικαιροποίηση της κύρωσης αναγνώρισης του παλαιστιανικού κράτους από την Ελληνική Βουλή, όπως εκείνη είχε ψηφιστεί το 2015 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε τη σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής, προκειμένου να συζητηθεί προ ημερησίας διατάξεως η δραματική κατάσταση στη Γάζα. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει την ανάγκη να εκφράσει το ελληνικό Κοινοβούλιο μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, κάνοντας λόγο για πράξεις εθνοκάθαρσης από το Ισραήλ και επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Ωστόσο η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έλαβε θετικής υποδοχής από τα υπόλοιπα κόμματα του κεντροαριστερού χώρου.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στον κ. Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσφατη πρωτοβουλία του κ. Φάμελλου για κοινή δράση της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση στο θέμα της Παλαιστίνης. Όπως αναφέρουν, ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε ως λόγο την περιοδεία του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι για άλλη μια φορά επιλέγει να κινείται μεμονωμένα και αποστασιοποιημένα, γεγονός που, όπως λένε, αποδυναμώνει το ενιαίο μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης και αντικειμενικά διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τονίζουν, δε, πως στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σε όμοιο τόνο κινείται η κριτική της Νέας Αριστεράς, καθώς ούτε ο Αλέξης Χαρίτσης κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί του θέματος.

Σε γενικές γραμμές, η κριτική που ασκούν τα τρία κόμματα είναι αρκετά όμοια, με μία σημαντική διαφορά. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν ανοιχτά λόγο για γενοκτονία στη Γάζα. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα περισσότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγουν τη χρήση του συγκεκριμένου όρου, υιοθετώντας τον όρο της εθνοκάθαρσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς θέλει να αποφύγει την εντύπωση περί κοινού μετώπου με τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου. Εκτιμά ότι μία τέτοια κίνηση θα του κόστιζε πολιτικά, ιδιαίτερα σε μία χρονική συγκυρία όπου οι φήμες περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα με σκοπό να ηγηθεί της κεντροαριστεράς δίνουν και παίρνουν καθημερινά.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός τηρεί μάλλον στάση αναμονής επί του ζητήματος. Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2015-2019 ο κ. Τσίπρας είχε προωθήσει τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, γεγονός που πλέον αποτιμάται με μεγαλύτερη κριτική διάθεση από άλλοτε κομματικούς του συνοδοιπόρους. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ζητήσει μεν ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του Ισραήλ με αφορμή τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, δεν έχει προχωρήσει ωστόσο μέχρι στιγμής σε έναν κριτικό αναστοχασμό της πολιτικής του προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Αυτός ίσως πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της συγγραφής του βιβλίου που ετοιμάζει.

Επομένως το Παλαιστιανικό ζήτημα δεν είναι σε θέση να ενώσει την ήδη κατακερματισμένη ελληνική κεντροαριστερά.

Τέλος, να σημειωθεί ότι υπέρ της άμεσης αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, ΥΠΕΞ και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, μέσω άρθρου που δημοσίευσε στη προσωπική του ιστοσελίδα, προτείνοντας μέτρα και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να παρθούν από την Ελλάδα προς αυτήν την κατεύθυνση.