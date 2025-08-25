AbbVie: Αγοράζει το φάρμακο κατά της κατάθλιψης της Gilgamesh Pharma έναντι $1,2 δισ.

Η AbbVie ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/8) ότι θα αποκτήσει το φάρμακο της ιδιωτικής εταιρείας Gilgamesh Pharmaceuticals για τη θεραπεία της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει αξία έως 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο θεραπειών της AbbVie για νευρολογικές παθήσεις, μετά την αποτυχία του πειραματικού φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια, το οποίο είχε αποκτήσει μέσω της εξαγοράς της Cerevel Therapeutics έναντι 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία έχει δαπανήσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγορές από το 2023, καθώς η ναυαρχίδα της στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, Humira, έχασε την προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η Gilgamesh αναπτύσσει θεραπείες που λειτουργούν όπως τα ψυχεδελικά φάρμακα. Το κύριο υποψήφιο φάρμακο της για την κατάθλιψη, η bretisilocin, ενεργοποιεί τον υποδοχέα σεροτονίνης 5-HT2A — τον ίδιο που στοχεύουν και κλασικά ψυχεδελικά όπως η ψιλοκυβίνη. «Η bretisilocin έχει αποδειχθεί ότι ασκεί ψυχοδραστική επίδραση μικρότερης διάρκειας, διατηρώντας παράλληλα ένα παρατεταμένο θεραπευτικό όφελος», ανέφεραν οι εταιρείες.

Η συμφωνία ακολουθεί την ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο εταιρειών πέρυσι για την ανάπτυξη θεραπειών για ψυχιατρικές διαταραχές, βάσει της οποίας η Gilgamesh θα μπορούσε να λάβει έως και 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη επιλογής και πληρωμές.

Επιπλέον, η Gilgamesh αναπτύσσει θεραπείες για το άγχος και τη μετατραυματική διαταραχή άγχους.