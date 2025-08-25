Ιστορική ομιλία: Ο Άχμαντ Αλ Σάρα στον ΟΗΕ μετά από δεκαετίες απουσίας της Συρίας

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ Αλ Σάρα, αναμένεται να συμμετάσχει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, όπου και πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών στο AFP.

«Ο πρόεδρος Άχμαντ Αλ Σάρα θα παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα απευθύνει ομιλία», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1967, όταν είχε μιλήσει ο τότε πρόεδρος Νουρεντίν Αλ Ατάσι, που ένας πρόεδρος της Συρίας θα εκφωνήσει ομιλία στην ολομέλεια του ΟΗΕ. Επιπλέον, θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που συμμετέχει στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22 έως 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Άχμαντ Αλ Σάρα ανέλαβε την προεδρία της Συρίας τον Δεκέμβριο, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Η άνοδός του στην εξουσία ήρθε μέσα από συμμαχία δυνάμεων υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής ομάδας στην οποία ανήκε.

Από τότε, η νέα κυβέρνηση έχει αρχίσει να λαμβάνει στήριξη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασαάντ Αλ Σιμπάνι, είχε μιλήσει στην έδρα του ΟΗΕ και είχε υψώσει τη νέα σημαία της χώρας, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη διεθνή παρουσία της Συρίας.