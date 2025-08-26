Μαρινάκης: Η κυβέρνηση Τσίπρα αποφυλάκισε 17.000 βαρυποινίτες - Δεν υπάρχουν «λεφτόδενδρα» απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις φήμες περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, κατηγορώντας μέσα ενημέρωσης για προσπάθεια «ξεπλύματος» και ασκώντας σκληρή κριτική στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα για την ποινική πολιτική και την οικονομία. Τόνισε ότι επί Τσίπρα φτωχοποιήθηκε η μεσαία τάξη, ενώ επί Μητσοτάκη αυξήθηκαν οι μισθοί και μειώθηκαν οι φόροι.

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα (26/8) στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για τις φήμες περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε με δηκτικό τρόπο στο πώς κάποια μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να «ξεπλύνουν» τον πρώην πρωθυπουργό. «Σήμερα το πρωί ξύπνησα και θυμήθηκα τον Σπύρο Παπαδόπουλο να λέει "τι έγινε ρε παιδιά", βλέποντας sites που εργολαβικά προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Τσίπρα διαφορετικά», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης περί «τοξικότητας» στις χθεσινές του δηλώσεις, ο Μαρινάκης απάντησε ότι «η αλήθεια δεν είναι τοξική». Ανέφερε παραδείγματα δηλώσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως «ή εμείς ή αυτοί», «θα σας θάψω τρία μέτρα κάτω από τη γη» και «ο πρωθυπουργός σχετίζεται με τον θάνατο ενός νέου», τονίζοντας ότι αυτά είναι τα πραγματικά δείγματα τοξικότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι απλώς είπε την αλήθεια για τον ρόλο του κ. Τσίπρα και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατήγγειλε επίσης την προσπάθεια ορισμένων μέσων να παρουσιάσουν τον κ. Τσίπρα ως «άτομο με καλές προθέσεις και ηθικό ανάστημα», παρά τις, κατά τον ίδιο, αποτυχίες και επιλογές του στην εξουσία.

Κριτική στην ποινική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ – Απάντηση σε Τσίπρα

Ο Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφυλάκισε 17.000 βαρυποινίτες χωρίς εξαιρέσεις, εφαρμόζοντας νόμους που επέτρεπαν την πρόωρη αποφυλάκιση ακόμη και σε εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές και δολοφόνους. «Αν αυτό που λέω είναι ψευδές, ας με διαψεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε, επικαλούμενος τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος – όπως είπε – είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» στο Μαξίμου, που καθόριζε ποιος θα πάει φυλακή.

Σε ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία φοβάται την πολιτική επιστροφή του Τσίπρα, ο Μαρινάκης απάντησε ότι «στην πολιτική δεν πρέπει να υποτιμάς ή να υπερεκτιμάς κανέναν, στο τέλος αποφασίζει ο λαός».

Αναφερόμενος στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη Le Monde, τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Κανείς δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα – ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μεσαίοι, ούτε οι πλούσιοι. Αντίθετα, όλοι φτωχοποιήθηκαν και ειδικά η μεσαία τάξη, μέσω 30 φόρων που επιβλήθηκαν».

«Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μείωσε ή κατήργησε 72 φόρους».

«Κατά την περίοδο Τσίπρα, υπήρχαν 3.900.000 εργαζόμενοι. Σήμερα είναι 4.400.000 – δηλαδή 500.000 περισσότεροι».

«Το 64% των εργαζομένων έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ τότε· τώρα το ποσοστό είναι 46%».

«Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε από 650 σε 880 ευρώ».

«Παρά την ακρίβεια, οι αυξήσεις στους μισθούς είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στις τιμές».

«Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας ήταν 15,8% επί Τσίπρα και έχει μειωθεί σε 14% επί Μητσοτάκη (σύμφωνα με Eurostat)».

Για το δημοσιονομικό πλεόνασμα και τα λεγόμενα «λεφτόδεντρα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις οικονομικές τους προτάσεις, κατηγορώντας τους ότι υπόσχονται παροχές χωρίς αντίκρισμα, σαν να «πιστεύουν στα λεφτόδεντρα». Αναφέρθηκε ειρωνικά στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να συγκρίνει το ονομαστικό ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, λέγοντας: «Μακάρι να βρεθούν κάποια στιγμή τα λεφτόδεντρα και να τα φυτεύουμε».

Όπως ανέφερε, τα πλεονάσματα δεν είναι όλα διαθέσιμα για παροχές, καθώς:

Ένα μέρος τους πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους.

Υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τηρούνται.

Υπάρχει οροφή δαπανών, πέρα από την οποία μια χώρα κινδυνεύει με δημοσιονομική επιτήρηση ή νέο μνημόνιο.

Κλείνοντας, ο Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας και της μεσαίας τάξης, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Αυτό, όπως εξήγησε, μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους:

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων και ψηφιακού κράτους. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ώστε να επιστρέφονται πόροι στους πολίτες μέσω ελαφρύνσεων. Ανάπτυξη της οικονομίας, με στόχο τη μεγαλύτερη πίτα που θα επιτρέψει δίκαιη αναδιανομή.

Ολοκληρώνοντας, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ρεαλιστικές πολιτικές και όχι υποσχέσεις χωρίς κάλυψη.