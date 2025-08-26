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Morgan Stanley: Ανάπτυξη και πλεονάσματα για Ελλάδα - Επιβράδυνση στην Ευρωζώνη
Οικονομία
13:17 - 26 Αυγ 2025

Morgan Stanley: Ανάπτυξη και πλεονάσματα για Ελλάδα - Επιβράδυνση στην Ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Morgan Stanley σκιαγραφεί μια Ευρωζώνη με περιορισμένη δυναμική και δημοσιονομικές προκλήσεις, αλλά με την Ελλάδα να ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά της. Η χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση, προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό σταθερής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής – παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Η Morgan Stanley, στην πιο πρόσφατη έκθεσή της για την ευρωπαϊκή οικονομία, περιγράφει ένα περιβάλλον γενικευμένης επιβράδυνσης, αλλά με σημαντικές αποκλίσεις ανά χώρα. Αν και το κλίμα στην Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ασθενή δυναμική, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως θετική εξαίρεση, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Θετικές προβλέψεις για την Ελλάδα

Η Morgan Stanley διατηρεί αισιόδοξη στάση για την ελληνική οικονομία, εκτιμώντας ότι:

  • Ανάπτυξη ΑΕΠ: Η ελληνική οικονομία αναμένεται να σημειώσει αύξηση 2,2% το 2025, ελαφρώς χαμηλότερη από το 2,3% του 2024, ενώ το 2026 ο ρυθμός θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Παρότι παρατηρείται σταδιακή επιβράδυνση, η χώρα συνεχίζει να υπεραποδίδει συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που αποδίδεται στη στήριξη από επενδύσεις, τουρισμό και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση.
  • Πληθωρισμός: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί στο 2,1% το 2025 και να πέσει στο 1,9% το 2026, ποσοστά που ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της ΕΚΤ και ενισχύουν τη σταθερότητα στις τιμές και την αγοραστική δύναμη.
  • Δημοσιονομικό ισοζύγιο: Το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 0,4% του ΑΕΠ το 2025, μειωμένο από το 1,3% του 2024, αλλά να αυξηθεί ξανά στο 0,7% το 2026. Η επίδοση αυτή ξεχωρίζει καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης.
  • Δημόσιο χρέος: Η πορεία μείωσης του χρέους συνεχίζεται, με τη Morgan Stanley να εκτιμά πτώση του λόγου χρέους/ΑΕΠ από 153,6% το 2024 σε 147,3% το 2025 και περαιτέρω στο 143% το 2026. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την πιστοληπτική εικόνα της χώρας.

Παρότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, η τράπεζα προειδοποιεί ότι εξωγενείς παράγοντες, όπως οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις και η ενίσχυση του ευρώ, μπορεί να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της Ελλάδας.

Οι δυσκολίες στην Ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η Morgan Stanley προβλέπει:

  • ΑΕΠ Ευρωζώνης: Αύξηση 1,2% το 2025, από 0,9% το 2024, με εκ νέου επιβράδυνση στο 0,9% το 2026. Η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί από τις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και τη συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη.
  • Πληθωρισμός: Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών (HICP) εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,2% το 2025 (από 2,4% το 2024) και στο 1,8% το 2026, διευκολύνοντας την νομισματική χαλάρωση από την ΕΚΤ. Οι αγορές αναμένουν νέες μειώσεις επιτοκίων από τον Δεκέμβριο.
  • Δημοσιονομικό έλλειμμα: Η Ευρωζώνη θα παραμείνει σε τροχιά υψηλών ελλειμμάτων, με προβλέψεις για -3,4% του ΑΕΠ το 2025 και -3,5% το 2026, από -3,1% το 2024.
  • Δημόσιο χρέος: Αναμένεται να αυξηθεί, φθάνοντας στο 90,9% του ΑΕΠ το 2026.
Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 13:52
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