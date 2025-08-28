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Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη
Πολιτική
09:31 - 28 Αυγ 2025

Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

Reporter.gr Newsroom
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Σταθερές τιμές για σχολικά είδη υποσχέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

Η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου:

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

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