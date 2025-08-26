Ακριβότερο το φετινό «πρώτο κουδούνι» – Αισθητές αυξήσεις στα σχολικά είδη

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να πλησιάζει στις 11 Σεπτεμβρίου, οι γονείς καλούνται να προμηθευτούν τα απαραίτητα σχολικά είδη, ωστόσο έρχονται αντιμέτωποι με αισθητές αυξήσεις τιμών. Οι ανατιμήσεις αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 20%, προκαλώντας προβληματισμό ενόψει των αυξημένων εξόδων.

Ενδεικτικά, ένα μηχανικό μολύβι που πέρυσι κόστιζε 4,99 ευρώ, φέτος διατίθεται στα 5,99 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12%. Αντίστοιχα, το σπιράλ τετράδιο από 1,39 ευρώ ανέβηκε στο 1,49 ευρώ (+7%), ενώ οι μαρκαδόροι από 19,30 ευρώ κοστίζουν πλέον 21,90 ευρώ (+13%). Ακόμα και το διορθωτικό υγρό παρουσίασε άνοδο 22%, από 1,79 στα 2,19 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές ασκούν επιπλέον πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ειδικά για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Οι γονείς καλούνται να αναζητήσουν προσφορές και εναλλακτικές λύσεις για να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος της νέας σχολικής χρονιάς.