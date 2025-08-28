Δήμας: Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες ασφάλειας των περιφερειακών αεροδρομίων με νέο στόλο και προσωπικό

Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης που παρέχει στα αεροδρόμια ευθύνης της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την ανανέωση του στόλου πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται επιπλέον προσλήψεις οδηγών-πυροσβεστών.

Ειδικότερα, η ανανέωση του στόλου αφορά 18 νέα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 4.500 λίτρων έκαστο, των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών και με τον απαιτούμενο διασωστικό εξοπλισμό, τα οποία θα παραδοθούν τμηματικά έως το 2027. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.731.200 ευρώ.

Η σχετική Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και αφορά σε προμήθεια που θα υλοποιηθεί μέσω διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Με την προμήθεια αυτή, η ΥΠΑ υλοποιεί τη δέσμευσή της να διατηρεί υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής ασφάλειας στους αερολιμένες της, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό, διεθνές και εθνικό δίκαιο.

Παράλληλα, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη για 75 ΙΔΟΧ Οδηγούς-Πυροσβέστες, οι οποίοι θα επανδρώσουν τις μονάδες πυρόσβεσης και διάσωσης σε 18 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Σύρος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Καστοριά, Κύθηρα, Κάλυμνος, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χίος, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Πάρος και Σητεία).

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Με την ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων και την πρόσληψη προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, η ΥΠΑ αποκτά ισχυρότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την κάλυψη υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων. Πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το επίπεδο λειτουργίας και υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων και, επιπλέον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».