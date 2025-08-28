FedHATTA: Καταγγάλλει άγρα πελατών σε τουρίστες κρουαζιέρας από την ΚΤΕΛ στο λιμένα Κατάκολου

Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητούν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (HATTA), προκειμένου να αποκατασταθούν φαινόμενα άγρας πελατών επιβατών κρουαζιέρας στα λιμάνια της χώρας από την ΚΤΕΛ ΑΕ. Η παρέμβαση αιτήθηκε με αφορμή την περίπτωση του λιμένα Κατακόλου.

Συγκεκριμένα, η ΚΤΕΛ ΑΕ επιβιβάζει παράνομα τουρίστες-επιβάτες κρουαζιέρας εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Κατακόλου, από προσωρινή στάση σε αυθαίρετο σημείο, με προορισμό τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Άτομα που λειτουργούν ως πωλητές της ΚΤΕΛ ΑΕ προσεγγίζουν αποκλειστικά τους τουρίστες που αποβιβάζονται από κρουαζιερόπλοια για να τους προσφέρουν τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί νόμιμη συγκοινωνία, καθώς τα δρομολόγια δεν είναι προγραμματισμένα για το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται μόνο κατά την άφιξη μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, απευθυνόμενα αποκλειστικά σε συγκεκριμένους επιβάτες. Πρόκειται για παράνομη άγρα πελατών εντός της Χερσαίας Ζώνης, και για παράνομη τουριστική μεταφορά, η οποία σύμφωνα με τον Ν. 711/1977 επιτρέπεται μόνο σε τουριστικά γραφεία με ειδικά τουριστικά λεωφορεία.

Στην πράξη, η ΚΤΕΛ ΑΕ υποκλέπτει το έργο των τουριστικών γραφείων που διαθέτουν τα νόμιμα τουριστικά λεωφορεία, στερώντας τους από το αποκλειστικό τους δικαίωμα να παρέχουν αυτές τις μεταφορές.

Η FedHATTA και η HATTA θέτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα:

Τι αποδείξεις εκδίδει η ΚΤΕΛ ΑΕ στους τουρίστες για αυτές τις μεταφορές;

εκδίδει η ΚΤΕΛ ΑΕ στους τουρίστες για αυτές τις μεταφορές; Πώς αποδίδεται στο MyDATA ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε πωλήσεις τις οποίες η ΚΤΕΛ ΑΕ δεν έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί;

Οι δύο φορείς καλούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να:

Προχωρήσει σε ελέγχους σε όλα τα λιμάνια για την τήρηση της νομιμότητας.

για την τήρηση της νομιμότητας. Αναζητήσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν .

. Απαλλάξει το θαλάσσιο τουρισμό από το φαινόμενο της ΚΤΕΛ ΑΕ, που με χρόνια ατιμωρησία και ανοχή των αρχών έχει καταλήξει να λειτουργεί ως «κράτος εν κράτει».

Οι FedHATTA και HATTA υπογραμμίζουν ότι η προστασία της νόμιμης τουριστικής μεταφοράς είναι κρίσιμη για την ακεραιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και για την εμπιστοσύνη των ξένων επισκεπτών.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Οι ταξιδιώτες της κρουαζιέρας έχουν οργανωμένο πρόγραμμα και οι μετακινήσεις και οι εκδρομές τους, συνήθως, είναι κανονισμένες εκ των προτέρων. Δεν είναι δυνατόν, όταν αποβιβάζονται στα λιμάνια, να συναντούν μία κατάσταση όπου κάποια άτομα, χωρίς καμία νομιμοποίηση, τους πλησιάζουν φορτικά για να τους πουλήσουν μεταφορά ή εκδρομές. Αυτή η ατμόσφαιρα ανατολίτικου παζαριού είναι απαράδεκτη σε μια ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τον εαυτό της ως τουριστικό προορισμό και τους ξένους επισκέπτες της.

Θεωρούμε πως είναι ώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ελέγξει την κατάσταση στα λιμάνια της χώρας, να αναζητήσει τις ευθύνες οπουδήποτε αυτές υπάρχουν, να τις αποδώσει με αυστηρότητα και να απαλλάξει τον θαλάσσιο τουρισμό από το τοξικό φαινόμενο της ΚΤΕΛ ΑΕ, η οποία, έχοντας καταλήξει -από την μακροχρόνια ατιμωρησία, αλλά και λόγω της υποστήριξης αυτών ακριβώς που θα έπρεπε με αυστηρότητα να την εμποδίζουν- να θεωρεί ολόκληρη την Ελλάδα φέουδό της, επιδίδεται με χαρακτηριστική περιφρόνηση προς κάθε νόμο και κανόνα σε κάθε είδους παρανομία, όπου υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει υποκλέπτοντας το έργο άλλων».