Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Παράγουμε πλεονάσματα ενώ η Ευρώπη στρέφεται στη λιτότητα – Τα έργα μας αλλάζουν την πόλη

Σε ομιλία του για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε την Πέμπτη (28/8) πως η κυβέρνηση παραδίδει έργα που σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ξεχώρισε την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, αλλά και άλλες παρεμβάσεις που –όπως σημείωσε– «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πολλά από τα έργα ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι η παρουσίαση αποτελεί «την καλύτερη απάντηση σε όσους βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης». Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να μιλάει «με το έργο της» και να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά στο Μετρό της Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο –όπως τόνισε– αγκαλιάστηκε από την πόλη και ταυτόχρονα ανέδειξε τον πολιτιστικό της πλούτο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μιλώντας για «ένα ακόμη βήμα που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών».

«Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια έργα στη Θεσσαλονίκη»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως κάθε καλόπιστος πολίτης μπορεί να διαπιστώσει ότι όσα παρουσιάστηκαν έργα που «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες». Επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων και η διατήρηση «ζωντανών των προσδοκιών για το μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στη συνάντηση που είχε με τους πρυτάνεις. «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια μητρόπολη για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Οι τοπικοί φορείς να στηρίξουν το σχέδιο μετεξέλιξης της ΔΕΘ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο για τη μετεξέλιξη της ΔΕΘ μέσω του Υπερταμείου, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε σύγχρονο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. «Το έργο αυτό θα τρέξει από το Υπερταμείο με τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ. Προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μια εταιρεία η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή», τόνισε. Κάλεσε όλους τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τη λύση που έχει βρεθεί για τη βιωσιμότητα του έργου.

«Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη. Το έργο θα κατασκευαστεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ, θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα εκθεσιακών χώρων το οποίο υπάρχει σήμερα, κάτι παραπάνω από 30.000 τ.μ., σε ένα καινούριο κτίριο όμως, είναι απολύτως επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες ενός αστικού εκθεσιακού χώρου, θα υπάρξει πλήρης αναμόρφωση και επισκευή του Βελλιδείου, το οποίο αποτελεί ένα τοπόσημο για την πόλη και πρέπει να διατηρηθεί ως ένα σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο. Και ταυτόχρονα θα υπάρξει μια σημαντική επέκταση του πρασίνου ώστε όλος ο υπόλοιπος χώρος να μπορεί να γίνει ένα ζωντανό πάρκο που θα συνδεθεί με τις υπόλοιπες ανοικτές εκτάσεις της πόλης έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει και στον δήμο ή στην κεντρική κυβέρνηση τη δυνατότητα να σκεφτεί και τις επόμενες παρεμβάσεις που θέλει να κάνει στην ευρύτερη του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει κατασκευή ενός πάρκινγκ 600 θέσεων, που η πόλη το χρειάζεται πολύ για να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο της Έκθεσης αλλά συνολικά οι ανάγκες του κέντρου της Θεσσαλονίκης», είπε ματαξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στις εξελίξεις στην Ευρώπη και ιδίως στην Γαλλία, συγκρίνοντας τις δύο χώρες Επισήμανε ότι, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα παράγει πλεονάσματα που επιτρέπουν μειώσεις φόρων και αυξημένες δαπάνες σε υγεία και παιδεία. Θύμισε ακόμη τη σημαντική αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, που φτάνουν τα 36 δισ. ευρώ.

Πρωτογενή πλεονάσματα όσο η Ευρώπη πιέζεται

«Σήμερα, σε μία από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες. Από τη μία, ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, άρα έχουν μια υποχρέωση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε». Και όπως επισήμανε «σε αυτήν την συγκυρία η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν την δημοσιονομική δυνατότητα για μειώσεις φόρων και για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία».

Απαντάμε με έργα

Ολοκληρώνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας υλοποίησης των δεσμεύσεων, παρά το κλίμα πόλωσης. «Εμείς θα απαντούμε πάντα με τα έργα μας», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Θεσσαλονικείς μπορούν πλέον να δουν μια κυβέρνηση που τους κοιτάζει «στα μάτια με ειλικρίνεια και αποτελέσματα».