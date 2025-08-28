Μιλέι-gate: Σκάνδαλο διαφθοράς απειλεί τον «αναρχοκαπιταλιστή» πρόεδρο της Αργεντινής

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αντιμετωπίζει το σοβαρότερο σκάνδαλο διαφθοράς της κυβέρνησής του – με επίκεντρο την πανίσχυρη αδελφή του, Καρίνα – λιγότερο από δύο μήνες πριν τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

Για πάνω από μία εβδομάδα, τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα έχουν κατακλυστεί από ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος ακούγεται να μιλά για υποτιθέμενες δωροδοκίες που σχετίζονται με την αγορά φαρμάκων για άτομα με αναπηρία, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Στις ηχογραφήσεις, ο Ντιέγκο Σπαγκνούολο – επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αναπηρίας και πρώην δικηγόρος του Μιλέι – φέρεται να υποστηρίζει ότι η αδελφή του αυτοαποκαλούμενου "αναρχο-καπιταλιστή" έπαιρνε προμήθεια 3% από κάθε σύμβαση.

Αρχικά, ο Σπαγκνούολο αρνήθηκε ότι ήταν αυτός στα ηχητικά, αλλά στη συνέχεια το παραδέχθηκε και απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση μετά τον σάλο.

Μετά από μέρες σιωπής, ο Μιλέι εμφανίστηκε μαζί με την αδελφή του – η οποία κατέχει ισχυρή θέση στην κυβέρνησή του – σε προεκλογική συγκέντρωση, ζητώντας από το πλήθος να της χαρίσει ένα "μεγάλο χειροκρότημα".

Ύστερα από ένα καλοκαίρι όπου ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος είχε αποσπάσει ακόμη και την υποστήριξη της βρετανικής δεξιάς, οι πολιτικοί αναλυτές στην Αργεντινή θεωρούν την υπόθεση ως το πιο σοβαρό πλήγμα μέχρι στιγμής για τον Μιλέι.

«Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του», δήλωσε ο Χουάν Κουρέλ, ειδικός στην πολιτική επικοινωνία από την Alaska Comunicación.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στις 19 Αυγούστου, όταν το διαδικτυακό κανάλι Carnaval δημοσίευσε τις πρώτες ηχογραφήσεις, η πηγή των οποίων παραμένει άγνωστη.

Στα ηχητικά, ο Σπαγκνούολο ισχυρίζεται ότι το υποτιθέμενο σύστημα χρηματισμού υλοποιούνταν μέσω της φαρμακευτικής εταιρείας Suizo Argentina, η οποία φέρεται να απαιτούσε "μίζες" 8% από άλλες εταιρείες που επιθυμούσαν κυβερνητικά συμβόλαια.

Το σχήμα λέγεται ότι παρήγαγε μεταξύ 500.000 και 800.000 δολαρίων το μήνα σε δωροδοκίες, εκ των οποίων το 3% φέρεται να κατευθυνόταν προς την Καρίνα Μιλέι – η οποία είναι γενική γραμματέας της προεδρίας, θέση την οποία μπόρεσε να αναλάβει επειδή ο αδελφός της κατάργησε διάταγμα που απαγόρευε την απασχόληση συγγενών σε κρατικά αξιώματα.

Ο Σπαγκνούολο δήλωσε επίσης ότι είχε προειδοποιήσει τον πρόεδρο για τις υποτιθέμενες παράνομες ενέργειες: «Του είπα: “Χαβιέρ, ξέρεις ότι κλέβουν, ότι η αδελφή σου κλέβει”».

Καθώς το σκάνδαλο εξαπλωνόταν, ο δικηγόρος Γρηγόριο Νταλμπόν υπέβαλε ποινική καταγγελία κατά των Μιλέι, Σπαγκνούολο και άλλων προσώπων που αναφέρονται στα ηχητικά. Ο Νταλμπόν έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν την πρώην πρόεδρο Κριστίνα Φερνάντες δε Κίρχνερ – την κύρια πολιτική αντίπαλο του Μιλέι, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση και αποκλείστηκε δια βίου από την πολιτική τον Ιούνιο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ποινή έξι ετών για διαφθορά.

Ο Νταλμπόν χαρακτήρισε τις κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Μιλέι ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς από τότε που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία το 1983», προσθέτοντας: «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να είναι το Watergate αυτής της κυβέρνησης».

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε έρευνα και αστυνομικές επιδρομές σε δεκάδες τοποθεσίες. Στο σπίτι ενός εκ των ιδιοκτητών της Suizo Argentina κατασχέθηκαν 266.000 δολάρια σε μετρητά.

Σε προεκλογική εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, η Καρίνα δεν αναφέρθηκε άμεσα στην υπόθεση, αλλά δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, να φυλάξουμε τα σύνορά μας ώστε να μην μας κλέψουν ξανά».

Ο πρόεδρος απέφυγε επίσης να μιλήσει άμεσα για την υπόθεση, αλλά αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωση της Suizo Argentina, στην οποία η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι είναι «πλήρως διαθέσιμη» στις δικαστικές αρχές για να «διαλευκάνουν τα γεγονότα που διερευνώνται», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ενήργησε «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις καταγγελίες. «Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Εστεμπάν Παουλόν, που κατέθεσε το νομοσχέδιο. «Και αυτό είναι σοβαρό γιατί υπονομεύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης».

Για πάνω από μία εβδομάδα, τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα έχουν κατακλυστεί από ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος ακούγεται να μιλά για υποτιθέμενες δωροδοκίες που σχετίζονται με την αγορά φαρμάκων για άτομα με αναπηρία, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Στις ηχογραφήσεις, ο Ντιέγκο Σπαγκνούολο – επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αναπηρίας και πρώην δικηγόρος του Μιλέι – φέρεται να υποστηρίζει ότι η αδελφή του αυτοαποκαλούμενου "αναρχο-καπιταλιστή" έπαιρνε προμήθεια 3% από κάθε σύμβαση.

Αρχικά, ο Σπαγκνούολο αρνήθηκε ότι ήταν αυτός στα ηχητικά, αλλά στη συνέχεια το παραδέχθηκε και απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση μετά τον σάλο.

Μετά από μέρες σιωπής, ο Μιλέι εμφανίστηκε μαζί με την αδελφή του – η οποία κατέχει ισχυρή θέση στην κυβέρνησή του – σε προεκλογική συγκέντρωση, ζητώντας από το πλήθος να της χαρίσει ένα "μεγάλο χειροκρότημα".

Ύστερα από ένα καλοκαίρι όπου ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος είχε αποσπάσει ακόμη και την υποστήριξη της βρετανικής δεξιάς, οι πολιτικοί αναλυτές στην Αργεντινή θεωρούν την υπόθεση ως το πιο σοβαρό πλήγμα μέχρι στιγμής για τον Μιλέι.

«Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του», δήλωσε ο Χουάν Κουρέλ, ειδικός στην πολιτική επικοινωνία από την Alaska Comunicación.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στις 19 Αυγούστου, όταν το διαδικτυακό κανάλι Carnaval δημοσίευσε τις πρώτες ηχογραφήσεις, η πηγή των οποίων παραμένει άγνωστη.

Στα ηχητικά, ο Σπαγκνούολο ισχυρίζεται ότι το υποτιθέμενο σύστημα χρηματισμού υλοποιούνταν μέσω της φαρμακευτικής εταιρείας Suizo Argentina, η οποία φέρεται να απαιτούσε "μίζες" 8% από άλλες εταιρείες που επιθυμούσαν κυβερνητικά συμβόλαια.

Το σχήμα λέγεται ότι παρήγαγε μεταξύ 500.000 και 800.000 δολαρίων το μήνα σε δωροδοκίες, εκ των οποίων το 3% φέρεται να κατευθυνόταν προς την Καρίνα Μιλέι – η οποία είναι γενική γραμματέας της προεδρίας, θέση την οποία μπόρεσε να αναλάβει επειδή ο αδελφός της κατάργησε διάταγμα που απαγόρευε την απασχόληση συγγενών σε κρατικά αξιώματα.

Ο Σπαγκνούολο δήλωσε επίσης ότι είχε προειδοποιήσει τον πρόεδρο για τις υποτιθέμενες παράνομες ενέργειες: «Του είπα: “Χαβιέρ, ξέρεις ότι κλέβουν, ότι η αδελφή σου κλέβει”».

Καθώς το σκάνδαλο εξαπλωνόταν, ο δικηγόρος Γρηγόριο Νταλμπόν υπέβαλε ποινική καταγγελία κατά των Μιλέι, Σπαγκνούολο και άλλων προσώπων που αναφέρονται στα ηχητικά. Ο Νταλμπόν έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν την πρώην πρόεδρο Κριστίνα Φερνάντες δε Κίρχνερ – την κύρια πολιτική αντίπαλο του Μιλέι, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση και αποκλείστηκε δια βίου από την πολιτική τον Ιούνιο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ποινή έξι ετών για διαφθορά.

Ο Νταλμπόν χαρακτήρισε τις κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Μιλέι ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς από τότε που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία το 1983», προσθέτοντας: «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να είναι το Watergate αυτής της κυβέρνησης».

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε έρευνα και αστυνομικές επιδρομές σε δεκάδες τοποθεσίες. Στο σπίτι ενός εκ των ιδιοκτητών της Suizo Argentina κατασχέθηκαν 266.000 δολάρια σε μετρητά.

Σε προεκλογική εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, η Καρίνα δεν αναφέρθηκε άμεσα στην υπόθεση, αλλά δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, να φυλάξουμε τα σύνορά μας ώστε να μην μας κλέψουν ξανά».

Ο πρόεδρος απέφυγε επίσης να μιλήσει άμεσα για την υπόθεση, αλλά αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωση της Suizo Argentina, στην οποία η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι είναι «πλήρως διαθέσιμη» στις δικαστικές αρχές για να «διαλευκάνουν τα γεγονότα που διερευνώνται», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ενήργησε «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις καταγγελίες. «Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Εστεμπάν Παουλόν, που κατέθεσε το νομοσχέδιο. «Και αυτό είναι σοβαρό γιατί υπονομεύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης».

Μάλιστα ο Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια την Τετάρτη (28/8), ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική περιοδεία κοντά στο Μπουένος Άιρες, την ώρα που η κυβέρνησή του βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με την αδελφή του, Καρίνα Μιλέι.

Στις 26 Οκτωβρίου, ο Μιλέι θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, με τις μισές έδρες της Κάτω Βουλής και το ένα τρίτο της Γερουσίας να ανανεώνονται.

Σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα Λάρα Γκοϊμπούρου, εκτελεστική διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων Management & Fit, το σκάνδαλο μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων και αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τον Μιλέι από την προηγούμενη υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος προώθησε ένα αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα με την ονομασία $LIBRA, το οποίο εκτοξεύθηκε σε αξία μετά τη στήριξή του, πριν καταρρεύσει, οδηγώντας σε δεκάδες μηνύσεις για απάτη.

Η Γκοϊμπούρου δήλωσε ότι το “σκάνδαλο με τα ηχητικά” αγγίζει περισσότερο την κοινή γνώμη επειδή αφορά «έναν οργανισμό που εξυπηρετεί μία ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού» και μοιάζει περισσότερο με την “παλαιοκομματική διαφθορά” την οποία ο Μιλέι είχε υποσχεθεί να εξαλείψει.

Στις 26 Οκτωβρίου, ο Μιλέι θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, με τις μισές έδρες της Κάτω Βουλής και το ένα τρίτο της Γερουσίας να ανανεώνονται.

Σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα Λάρα Γκοϊμπούρου, εκτελεστική διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων Management & Fit, το σκάνδαλο μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων και αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τον Μιλέι από την προηγούμενη υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος προώθησε ένα αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα με την ονομασία $LIBRA, το οποίο εκτοξεύθηκε σε αξία μετά τη στήριξή του, πριν καταρρεύσει, οδηγώντας σε δεκάδες μηνύσεις για απάτη.

Η Γκοϊμπούρου δήλωσε ότι το “σκάνδαλο με τα ηχητικά” αγγίζει περισσότερο την κοινή γνώμη επειδή αφορά «έναν οργανισμό που εξυπηρετεί μία ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού» και μοιάζει περισσότερο με την “παλαιοκομματική διαφθορά” την οποία ο Μιλέι είχε υποσχεθεί να εξαλείψει.