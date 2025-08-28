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ΙΝΣΕΤΕ: Αύξηση 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και 5,3% στις διεθνείς αφίξεις το επτάμηνο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:11 - 28 Αυγ 2025

ΙΝΣΕΤΕ: Αύξηση 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και 5,3% στις διεθνείς αφίξεις το επτάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο 11% το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,3% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, καταγράφηκαν 15,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +769 χιλ./+5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +212 χιλ./+4,6%. σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.

Ανοδική παραμένει η πορεία στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025. Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 3,0 εκατ. επιβάτες, αυξημένες κατά +121 χιλ./+4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 2,4 εκατ. αφίξεις (+33 χιλ./+1,4%) και τα Ιόνια Νησιά, με 2,2 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +92 χιλ./+4,5%. Στην Πελοπόννησο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 134 χιλ. επιβάτες (+12 χιλ./+9,6%). Αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς καταγράφηκαν 638 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά -51 χιλ./-7,4% σε σύγκριση με το 2024.

Άλμα 29,4% στις εισπράξεις από Αμερικανούς τουρίστες

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά +11,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 7.659 εκατ. €.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά +8,5% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.070 εκατ. €, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά +13,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.210 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.291 εκατ. €, αυξημένες κατά +7,7% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά +12,4% και διαμορφώθηκαν στα 779 εκατ. €.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά +13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.366 εκατ. €, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά +2,1% στα 456 εκατ. €. Ενισχυμένες κατά +9,0% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. €.

Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά +7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.082 εκατ. € ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704 εκατ. €.

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Νέο ιστορικό ρεκόρ διαθέσιμων καταλυμάτων και κλινών

Η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, διατηρώντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024.

Το Μάιο 2025, με 236 χιλ. καταλύματα, καταγράφηκε ρεκόρ στον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ρεκόρ που καταρρίφθηκε εκ νέου τον Ιούνιο 2025 (με 242 χιλ. καταλύματα) και τον Ιούλιο 2025 με 246 χιλ. καταλύματα και η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα).

Η έντονη ανοδική πορεία συνεχίζεται στην κορύφωση της θερινής περιόδου με τον Ιούλιο να καταγράφει νέο ρεκόρ, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1.078 χιλ., αυξημένες κατά +57 χιλ. σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (1.021 χιλ.).

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 15:11
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