Στον αέρα οι αμυντικές επενδύσεις στην Ευρώπη ελέω της δημοσιονομικής-πολιτικής κρίσης στη Γαλλία

Η νέα σύγκρουση μεταξύ των Γάλλων νομοθετών για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας ενδέχεται, σύμφωνα με αναλυτές, να θέσει σε κίνδυνο τις φιλόδοξες δεσμεύσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Σύμφωνα με το CNBC, μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε πλήγμα για εταιρείες όπως οι Thales, Dassault Aviation, Safran και η MBDA — στην οποία συμμετέχει η ιταλική Leonardo — εγχώριοι αμυντικοί κολοσσοί που έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη φέτος, προσδοκώντας σε αύξηση των περιφερειακών κονδυλίων. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη «επαναβιομηχανοποίησης» των περιφερειών της χώρας και μετατόπισης των αμυντικών δαπανών εντός Ευρώπης, στο πλαίσιο της επιδίωξης για «στρατηγική αυτονομία».

Ωστόσο, ο αγώνας για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Γαλλίας απειλεί να ρίξει για δεύτερη συνεχή χρονιά την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πρότεινε περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026, με μέτρα που περιλαμβάνουν μειώσεις δημοσίων δαπανών, «πάγωμα» συντάξεων, επιδομάτων και φορολογικών κλιμακίων, καθώς και μείωση του αριθμού των αργιών.

Ο Μπαϊρού υποστηρίζει πως οι θυσίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του μέλλοντος της χώρας και τη μείωση της εξάρτησής της από το χρέος. Τη Δευτέρα προκήρυξε ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή για τις 8 Σεπτεμβρίου — με τις πιθανότητες, ωστόσο, να μην είναι υπέρ του.

Ρευστό πολιτικό τοπίο

Εάν η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού καταρρεύσει, ο Μακρόν αναμένεται να διορίσει νέο πρωθυπουργό, πιθανότατα έναν κεντρώο, που όμως θα αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες στην έγκριση του προϋπολογισμού. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, οι οποίες ίσως καταλήξουν ξανά σε ακυβερνησία ή σε νίκη της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης ή μιας αριστερής συμμαχίας.

Η νέα πολιτική αστάθεια προκάλεσε πτώση στο γαλλικό χρηματιστήριο την Τρίτη, με τον δείκτη CAC 40 να υποχωρεί κατά 1,6%, ενώ αυξήθηκαν τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων γαλλικών ομολόγων. Τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της πολιτικής πόλωσης και της έλλειψης συναίνεσης για την επίτευξη δημοσιονομικής εξυγίανσης — με το δημόσιο έλλειμμα να ανέρχεται στο 5,8%.

Ερωτήματα για την αμυντική στρατηγική

Η ήδη ασθενική ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας επιβαρύνθηκε περαιτέρω φέτος λόγω των επιπτώσεων και της αβεβαιότητας που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί, ανέφερε στο CNBC η Ana Boata, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στην Allianz Trade. Σύμφωνα με την ίδια, τα ενδεχόμενα σενάρια — από πολιτικό αδιέξοδο έως τη χρήση ειδικής νομοθεσίας για την έγκριση δαπανών — το πιθανότερο είναι να οδηγήσουν σε επίτευξη μόλις του μισού των απαιτούμενων δημοσιονομικών στόχων.

Η στενότητα των δημοσιονομικών περιθωρίων της Γαλλίας θέτει εν αμφιβόλω τη δυνατότητά της να τηρήσει τη συμφωνία των χωρών του ΝΑΤΟ, που επετεύχθη τον Ιούνιο, για αύξηση των αμυντικών δαπανών από 2% στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς η Γαλλία σκοπεύει να υλοποιήσει τις επιπλέον δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ», σημείωσε η Boata.

Η Γαλλία, δεύτερη παγκοσμίως σε εξαγωγές όπλων, θεωρείται μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη δυνατότητα να επωφεληθεί από την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το τι είδους παραγγελίες θα λάβει από άλλες χώρες την επόμενη δεκαετία, προσθέτει η ίδια — γεγονός που δυσχεραίνει την εκτίμηση του πραγματικού οφέλους.

«Δεν αποτελεί πολιτική προτεραιότητα»

«Ήμουν ήδη σκεπτικός για το αν η Γαλλία θα προχωρούσε πράγματι στην αύξηση των αμυντικών δαπανών όπως είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος Μακρόν», ανέφερε ο οικονομολόγος της Berenberg, Σάλομον Φίντλερ.

«Με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Πρωθυπουργού να ζητήσει ο ίδιος ψήφο εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος ότι η Γαλλία δεν θα καταφέρει να ακολουθήσει έναν κάπως ελεγχόμενο δρόμο προς τη δημοσιονομική εξυγίανση».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν πιστεύω ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για καμία από τις παρατάξεις του Κοινοβουλίου», υπογράμμισε.

Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις με ερωτηματικά

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα της οποίας οι αμυντικές υποσχέσεις συνέβαλαν στην ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών φέτος. Πέραν των εθνικών δεσμεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να διαθέσει επιπλέον δισεκατομμύρια για επενδύσεις στην άμυνα και το διάστημα μέσω του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού, που ξεκινά το 2028.

Ωστόσο, επενδυτές όπως ο Στίβεν Γιού, διαχειριστής του Blue Whale Growth Fund, έχουν αρχίσει να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα «εύκολα κέρδη» στον κλάδο έχουν ήδη εξαντληθεί φέτος.

Σε πρόσφατη έκθεσή της, η VanEck ανέφερε πως υπάρχουν «αμφιβολίες σχετικά με το αν οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να τηρήσουν τους στόχους του ΝΑΤΟ, λόγω των ήδη επιβαρυμένων δημόσιων οικονομικών τους».

Ο αναλυτής Ντμίτρι Πονομαρέφ σημείωσε ότι μόνο η Γερμανία φαίνεται να διαθέτει το απαραίτητο δημοσιονομικό περιθώριο, ενώ μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν δείκτες χρέους προς ΑΕΠ κοντά ή άνω του 100%.

«Αυτό γεννά φόβους για φαινόμενα "αμυντικού ξεπλύματος", όπου οι κυβερνήσεις παρουσιάζουν μη ρεαλιστικά σχέδια για μελλοντικές στρατιωτικές δαπάνες ή εντάσσουν άσχετα έργα στους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους», προειδοποιεί.

Ο Σαντίπ Ράο, ανώτερος ερευνητής στην Leverage Shares, επισήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ αναμένουν αύξηση των ευρωπαϊκών παραγγελιών όπλων από αμερικανικές εταιρείες τα επόμενα χρόνια, μετά την εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε.

«Είναι πιθανό η Ε.Ε. να αναγκαστεί να στραφεί ακόμη περισσότερο σε αμερικανικά οπλικά αποθέματα, εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών και της βιομηχανικής της βάσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι ξεχωριστό από επιμέρους τομείς στρατιωτικών δαπανών στους οποίους οι αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούσαν ήδη, όπως η κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών».

«Μια νέα φάση συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και αύξησης της συμμετοχής αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνας, θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη», κατέληξε.