Γεωργιάδης: Στα €701 εκατ. ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη – Αύξηση 62,7% από το 2019

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά και με συνέπεια στον τομέα της Υγείας έστειλε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε πάνελ με θέμα «Δίπλα στον πολίτη και ποιότητα ζωής», στο πλαίσιο εκδήλωσης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την παρουσίαση των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των υγειονομικών για αύξηση χρηματοδότησης και προσλήψεις προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης από το 2019 έως και το 2025 έχει αυξηθεί κατά 62,7%. Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, ήταν στα 420,1 εκατ. ευρώ. Το 2023 ανήλθε στα 583,6 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 669,5 εκατ. ευρώ και φέτος πλησιάζει τα 701 εκατ. ευρώ», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Στο ερώτημα ‘δώστε λεφτά για την Υγεία’, η απάντηση είναι ότι δίνουμε – και μάλιστα πολλά περισσότερα».

Όσον αφορά τις προσλήψεις, σημείωσε: «Το 2019 υπηρετούσαν στη Θεσσαλονίκη 2.272 γιατροί. Σήμερα είναι 2.773 – δηλαδή, 500 περισσότεροι. Αντίστοιχα, οι νοσηλευτές αυξήθηκαν από 3.139 σε 3.613 και το λοιπό προσωπικό από 2.029 σε 2.462».

Ο υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά και στα έργα Υγείας που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς τα καθοριστικά για την αναμόρφωση του χάρτη Υγείας στη χώρα. Ξεχώρισε τρία σημαντικά έργα:

Το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοθεραπείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, για το οποίο είπε: «Το έργο προχωρά και θα παραδοθεί το Πάσχα του 2026. Είναι συγκλονιστικό, καθώς αλλάζει ριζικά τη θεραπεία του καρκίνου. Το κόστος ανά ασθενή θα πέσει από τις 300.000 στις 40.000 ευρώ. Η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρωτεύουσα της ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα».

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που όπως σημείωσε, «θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2027. Μέσω συνεργασιών, όπως με το Memorial Hospital της Νέας Υόρκης, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη Νότια Ευρώπη».

Το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο (νέο Θεαγένειο), στο οποίο, όπως είπε, ο διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ. Θα διαθέτει 425 κλίνες και θα παραδοθεί σε έξι χρόνια. «Μιλάμε για το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Ογκολογικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα – και με μεγάλη διαφορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Όσο κι αν κάποιοι μεμψιμοιρούν, τα έργα αυτά θα μείνουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη, για δεκαετίες – για να θυμίζουν ποια κυβέρνηση τα έκανε πράξη».