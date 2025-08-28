Μάντζος: Άμεση κυβερνητική παρέμβαση για την Μονή Σινά - Σε κίνδυνο η πνευματική και ιδιοκτησιακή υπόσταση

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Όπως τονίζει, η έκρυθμη κατάσταση προσβάλλει την ιστορική και πνευματική σημασία του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού και απειλεί τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα μετά από σοβαρή δικαστική εμπλοκή με το αιγυπτιακό δημόσιο. Ο ίδιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για υποβάθμιση του ζητήματος και επισημαίνει τη σταθερή στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη προς τη Μονή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο αναλυτικά στη δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος τονίζει: «Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και προσωπικά ο Πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και οι κοινοβουλευτικές του ομάδες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν λάβει ευθύς εξαρχής σαφείς θέσεις στηρίζοντας τα αιτήματα των νόμιμων εκπροσώπων της Μονής, την ώρα που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσε να υποβαθμίσει το ζήτημα μιλώντας με απαξιωτικά σχόλια για όσους επισημαίναμε τον αυξανόμενο κίνδυνο στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία.

Απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλες τις αναγκαίες διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης και την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της Μονής και του πνευματικού της καθεστώτος».