ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Η πραγματική «δεξιά ατζέντα» είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα
Πολιτική
13:07 - 31 Αυγ 2025

Μαρινάκης: Η πραγματική «δεξιά ατζέντα» είναι μια στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία συνολική αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης – με επίκεντρο την Ουκρανία, τη συνεργασία με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας – επιχείρησε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η στήριξη στην Ουκρανία αποτελεί στρατηγική επιλογή που υπαγορεύεται τόσο από την αρχή της εθνικής ασφάλειας όσο και από την ευρύτερη ευρωπαϊκή και συμμαχική δέσμευση της χώρας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως χώρα που αντιμετωπίζει τον αναθεωρητισμό, δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη μπροστά στην παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. Επιτέθηκε μάλιστα σε όσους, όπως είπε, εμφανίζονται ως «υπερπατριώτες» και επιλέγουν την υποκρισία, άλλοτε υπερασπιζόμενοι την Κύπρο και άλλοτε καλώντας να αγνοηθεί η περίπτωση της Ουκρανίας.

Σχετικά με τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με όλο το πολιτικό φάσμα στην Ουάσιγκτον, απορρίπτοντας τις επικρίσεις πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μονομέρεια υπέρ των Δημοκρατικών. Θύμισε, επίσης, την ιδιαίτερα θετική υποδοχή που είχε ο πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, καθώς και τη διακομματική στήριξη στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

Αναφορικά με τον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει μία κοινή και συγκροτημένη στρατηγική που καθορίζεται σε επίπεδο ΚΥΣΕΑ, απορρίπτοντας την ύπαρξη διαφορετικών «σχολών σκέψης» εντός κυβέρνησης. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα διπλωματικά επιτεύγματα, όπως η υπογραφή συμφωνιών ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων από εταιρείες κολοσσούς και ο σχεδιασμός για τη θαλάσσια ασφάλεια της χώρας.

Όσον αφορά τα σενάρια περί πολιτικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα ή ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει σενάρια και φήμες. Παρ’ όλα αυτά, καυτηρίασε τη ρητορική που υιοθετούν ορισμένοι χώροι στην άκρα δεξιά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να στέλνει σε κρίσιμες διεθνείς Συνόδους άτομα που αναπαράγουν θεωρίες περί «τσιπαρίσματος». Αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές ευθύνες παλαιότερων προσώπων που, κατά τη γνώμη του, έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα από τη στάση τους σε γεγονότα όπως η τραγωδία στα Τέμπη.

Σε ερώτηση σχετικά με τη διακυβέρνηση Καραμανλή, απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια αμφισβήτησης της περιόδου, επισημαίνοντας πως ούτε η πρόθεση ούτε ο πατριωτισμός των πρώην πρωθυπουργών τίθεται υπό αμφισβήτηση από την τωρινή ηγεσία.

Αναφερόμενος στα εκλογικά αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, παραδέχθηκε πως, παρά την πρωτιά, η μείωση της απόστασης από τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί σημείο προβληματισμού. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος μέσα από πολιτικές που αποδίδουν μετρήσιμα οφέλη.

Για τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως η αντιπολίτευση σκόπιμα τις συνδέει, παρότι είναι εντελώς διαφορετικής φύσης. Τόνισε πως στην περίπτωση των Τεμπών προωθείται η συνταγματική διαδικασία παραπομπής υπουργών στον φυσικό δικαστή, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κατά πολιτικών προσώπων και η εμπλοκή είναι πολύ μικρότερης έκτασης.

Όσον αφορά την επερχόμενη εξεταστική επιτροπή, δήλωσε πως η κυβέρνηση τη θεωρεί απαραίτητο εργαλείο διαφάνειας και διαλεύκανσης, με την ελπίδα ότι θα φωτιστούν όλες οι πτυχές των υποθέσεων.

Σχετικά με το εκλογικό σύστημα, διευκρίνισε πως δεν υφίσταται συζήτηση για αλλαγή του νόμου, κάτι που ξεκαθάρισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρόσφατα.

Τέλος, αναφερόμενος στη ΔΕΘ και στα πολιτικά μηνύματα της κυβέρνησης, είπε πως η οικονομική ενίσχυση των πολιτών μέσω διαρκών φοροελαφρύνσεων, ενίσχυσης της απασχόλησης και στοχευμένων κοινωνικών παρεμβάσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού, μέσα από μέτρα ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας, σε αντίθεση – όπως υποστήριξε – με τη στάση που ακολουθούν αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών
Ειδήσεις

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά
Ειδήσεις

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Πολιτική
18/06/2026 - 13:57

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:51

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Magazino
18/06/2026 - 13:05

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:03

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ