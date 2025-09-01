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ΠΑΣΟΚ: Οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν ενώ η κυβέρνηση υπόσχεται στη ΔΕΘ
Πολιτική
10:25 - 01 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ: Οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν ενώ η κυβέρνηση υπόσχεται στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, ενόψει της ΔΕΘ, δίνει ψεύτικες υποσχέσεις ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βουλιάζουν. Επικαλείται στοιχεία που δείχνουν μείωση πωλήσεων, αύξηση κόστους και έλλειψη ρευστότητας.

Με ανακοίνωση του ο τομέας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγορεί, ακόμα, την κυβέρνηση για υπερφορολόγηση, υψηλό ενεργειακό κόστος και αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από χρηματοδότηση. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση φόρων και εισφορών, στοχευμένη χρηματοδότηση, στήριξη της κατανάλωσης και ενίσχυση της απασχόλησης. Υπόσχεται περαιτέρω μέτρα στις 13 Σεπτεμβρίου, καλώντας για μια νέα πορεία με δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Η ολοκλήρωση της θερινής εκπτωτικής περιόδου του 2025 αποκαλύπτει τη σκληρή αλήθεια: η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται ένα βήμα πριν τον αφανισμό».

Επικαλείται τα στοιχεία της ΕΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κατά τα οποία:

-6 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση πωλήσεων.

-3 στις 4 καταγράφουν εκρηκτική αύξηση λειτουργικού κόστους.

-1 στις 2 δηλώνει ότι δεν διαθέτει ρευστότητα ούτε για τρεις μήνες.

Όπως υποστηρίζει: «Την ώρα που οι μικρομεσαίοι στενάζουν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για άλλη μια φορά με βαλίτσες γεμάτες ψεύτικες υποσχέσεις». Σχολιάζει ότι «όπως κάθε χρόνο, θα μιλήσει για "ανάπτυξη", ενώ η πραγματική οικονομία βουλιάζει. Θα μιλήσει για "στήριξη της επιχειρηματικότητας", ενώ στηρίζει μόνο τους λίγους και ισχυρούς».

Σύμφωνα όμως με τον αρμόδιο τομέα του ΠΑΣΟΚ, «η κυβερνητική πολιτική στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη, φορτώνει υπερφορολόγηση, αφήνει ανεξέλεγκτο το ενεργειακό κόστος και στερεί από τις μικρές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα είναι λουκέτα, ανεργία και κοινωνική ανασφάλεια».

Απέναντι σε αυτή την «πολιτική παρακμής», όπως τη χαρακτηρίζει, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτει «ξεκάθαρη πρόταση» για:

-Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών για τους μικρούς και μεσαίους.

-Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με κοινωνικούς όρους.

-Μέτρα στήριξης της κατανάλωσης και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.

-Προστασία της εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης.

Προσθέτει ότι θα ανακοινωθούν και περαιτέρω μέτρα από τον πρόεδρο του κόμματος στις 13 Σεπτεμβρίου τονίζοντας: «Η ΔΕΘ δεν μπορεί να είναι άλλο ένα επικοινωνιακό σόου. Οφείλει να γίνει αφετηρία για μια νέα πορεία με δικαιοσύνη, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή».

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι στους μικρομεσαίους. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους. Γιατί χωρίς μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει ούτε υγιής οικονομία, ούτε κοινωνική ισορροπία».

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