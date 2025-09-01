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Μικτά πρόσημα για τις αγορές της Ασίας - Οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία μεταποίησης RatingDog της Κίνας
Χρηματιστήρια
10:15 - 01 Σεπ 2025

Μικτά πρόσημα για τις αγορές της Ασίας - Οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία μεταποίησης RatingDog της Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν μικτά αποτελέσματα τη Δευτέρα 1/9, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία μεταποίησης της Κίνας για τον Αύγουστο από την RatingDog. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 50,5, σε σύγκριση με συρρίκνωση στο 49,5 τον προηγούμενο μήνα.

Δεδομένα που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή έδειξαν ότι ο δείκτης PMI μεταποίησης της χώρας ανήλθε στο 49,4 για τον Αύγουστο, έναντι 49,3 τον προηγούμενο μήνα.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τις εξελίξεις στις σχέσεις Ινδίας και Κίνας, μετά την κοινή δήλωση των ηγετών των δύο χωρών ότι είναι εταίροι στην ανάπτυξη και όχι ανταγωνιστές, κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου της περιφερειακής συμμαχίας ασφάλειας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τα μέλη του SCO να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, απορρίπτοντας παράλληλα αυτό που χαρακτήρισε ως «ψυχροπολεμική νοοτροπία».

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,77%, με την άνοδο να οδηγείται από την Alibaba Group, η οποία εκτοξεύθηκε κατά 17,29%, την Alibaba Health Information Technology, η οποία ενισχύθηκε κατά 6,41%, και την BOC Hong Kong Holdings, η οποία σημείωσε άνοδο 6,08%.

Αντίθετα, ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,12% σε συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 περιόρισε τις απώλειες και διαπραγματεύτηκε 1,7% χαμηλότερα. Τις απώλειες οδήγησαν οι κατασκευαστές ημιαγωγών: η Advantest υποχώρησε κατά 8,44%, η Disco Corp κατά 7,81% και η Socionext κατά 6,45%.

Ο ευρύτερος δείκτης Topix της Ιαπωνίας έχασε 0,72%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 1,14%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,2%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,68%.

Στην Ινδία, ο βασικός δείκτης Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 0,43%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης την απόφαση εφετείου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι από τους «ανταποδοτικούς δασμούς» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.

Το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ υπερέβη τις προεδρικές του εξουσίες επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του στις 2 Απριλίου για την «ημέρα απελευθέρωσης».

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