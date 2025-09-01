Πώς ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και εξόντωσε τον εκπρόσωπο της Χαμάς

Ο Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, γνωστός ως Αμπού Ομπέιντα, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και επίσημος εκπρόσωπός της από το 2002 φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του ήρθε από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, με τον Ισραέλ Κατς να απευθύνει δημόσια συγχαρητήρια στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στην υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, εξοντώθηκε στη Γάζα. Στάλθηκε να συναντήσει τα υπόλοιπα μέλη του άξονα του κακού — Ιράν, Λίβανος, Υεμένη — στα βάθη της κόλασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η εκστρατεία θα εντατικοποιηθεί και ότι πολλοί ακόμη από τους «εγκληματίες συνεργάτες» του Ομπάιντα βρίσκονται στο στόχαστρο.

Παρότι, βέβαι, το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο του Ομπέιντα, εκπροσώπου των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ Κασάμ (του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς), η ίδια η Χαμάς δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επιβεβαίωση.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή οργάνωση κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές επιδρομές στην πόλη της Γάζας προκάλεσαν δεκάδες θύματα μεταξύ αμάχων. Δημοσιογραφικές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες στη συνοικία αλ-Ριμάλ, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι αεροπορικές επιθέσεις του Σαββάτου (30/8) εντάσσονται στο ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο των ισραηλινών δυνάμεων, που έχουν θέσει ως στόχο την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας με απώτερο σκοπό την εξάλειψη της Χαμάς, όπως έχει επανειλημμένα διακηρύξει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ομπέιντα θεωρούνταν ένα από τα ελάχιστα υψηλόβαθμα στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς που είχαν απομείνει εντός Γάζας. Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ξεκαθάρισε πως ο αγώνας δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς «οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά θα φτάσουμε και σ’ αυτούς».

Ο Ομπάιντα είχε καθιερωθεί ως το πρόσωπο της Χαμάς προς τον έξω κόσμο, ειδικά μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, οι οποίες αποτέλεσαν την αφετηρία του πολέμου. Με συνεχείς τηλεοπτικές εμφανίσεις, ηχητικά μηνύματα και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε αναλάβει τον ρόλο του βασικού φορέα της προπαγάνδας της οργάνωσης. Εμφανιζόταν πάντοτε με στρατιωτική στολή και το πρόσωπό του καλυμμένο με παλαιστινιακή μαντίλα.

Στην τελευταία του — κατά τα φαινόμενα — δήλωση την Παρασκευή (29/8), προειδοποιούσε το Ισραήλ για την επικείμενη επίθεσή του στη Γάζα, τονίζοντας ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα έχουν την ίδια μοίρα με τους μαχητές της.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ (η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, γνωστότερη ως «Σαμπάκ»), η επιχείρηση βασίστηκε σε ακριβείς πληροφορίες που εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Πληροφοριών, οδηγώντας στην αποκάλυψη της τοποθεσίας του Ομπέιντα. Πέντε πύραυλοι έπληξαν ταυτόχρονα τον δεύτερο και τρίτο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία αλ-Ριμάλ, χτυπώντας έναν χώρο που λειτουργούσε ως οδοντιατρείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά την επίθεση είδαν χαρτονομίσματα να αιωρούνται στον αέρα. Κάποιοι ντόπιοι φέρεται να συνέλεξαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανακτήθηκαν εν συνεχεία από τη Χαμάς.

Η κοινή δήλωση του ισραηλινού στρατού και της Σιν Μπετ περιέγραψε τον Ομπέιντα ως το «δημόσιο πρόσωπο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» και βασικό εργαλείο διάδοσης της προπαγάνδας της.