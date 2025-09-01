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Euroxx: Περιθώριο ανόδου 50% για τις ελληνικές τράπεζες - Eurobank η κορυφαία επιλογή
Αναλύσεις
11:50 - 01 Σεπ 2025

Euroxx: Περιθώριο ανόδου 50% για τις ελληνικές τράπεζες - Eurobank η κορυφαία επιλογή

Reporter.gr Newsroom
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Η χρηματιστηριακή εταιρεία Euroxx προχώρησε σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή δυναμική τους είναι τόσο ισχυρή, ώστε να δικαιολογεί ακόμη και premium αποτίμηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Νέες τιμές στόχοι και συστάσεις

Η Euroxx αναβάθμισε τις τιμές στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ως εξής:

  • Εθνική Τράπεζα: νέα τιμή στόχος 16 ευρώ (από 12,1 ευρώ προηγουμένως) – Ανοδικό περιθώριο 35%
  • Eurobank: νέα τιμή στόχος 4,70 ευρώ (από 3,5 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 50%
  • Τράπεζα Πειραιώς: νέα τιμή στόχος 9,20 ευρώ (από 7 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 39%
  • Alpha Bank: νέα τιμή στόχος 4,20 ευρώ (από 3,20 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 24%

Για όλες τις μετοχές η Euroxx διατηρεί τη σύσταση “overweight”, δηλαδή εκτιμά ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση από την αγορά.

Επιδόσεις και αποτίμηση

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο περίπου 67% από την αρχή του 2025, ξεπερνώντας τόσο:

  • τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E (+53%) όσο και
  • τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΓΔ, στο +38%)

Αυτό, σύμφωνα με την Euroxx, δικαιολογεί την επαναξιολόγηση των μετοχών, καθώς η άνοδος στηρίζεται σε:

  • ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα
  • υψηλές μερισματικές αποδόσεις
  • ευνοϊκή μακροοικονομική και πιστωτική εικόνα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα μοντέλα αποτίμησης της Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν για το 2027:

  • Μέσο δείκτη P/E περίπου 7,1x, που σημαίνει ότι διαπραγματεύονται με έκπτωση 15%-20% σε σύγκριση με τις περιφερειακές ευρωπαϊκές τράπεζες (P/E 8,8x για το 2027)

Ωστόσο, η Euroxx υποστηρίζει πως οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν premium αποτίμηση, καθώς παρουσιάζουν:

  • Υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης δανείων (~10% ετησίως)
  • Πιθανώς υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς

Η αναβάθμιση στις τιμές στόχων βασίζεται στους εξής παράγοντες:

  • Καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα
  • Αυξημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας
  • Μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 10-10,5% (από 12%)
  • Αύξηση των αποτιμήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ανεβάζει και τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών

Αξιολόγηση και κορυφαία επιλογή

Η δίκαιη αποτίμηση για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Euroxx, υπολογίζεται σε δείκτη P/E 9-10x για το 2027, δηλαδή έως και 0,10 premium σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Eurobank ξεχωρίζει πλέον ως η κορυφαία επενδυτική επιλογή της Euroxx, καθώς:

  • Έχει υποαποδώσει σε σύγκριση με την Εθνική και την Alpha μέσα στο 2025
  • Διαπραγματεύεται με έκπτωση 8-10% έναντι αυτών
  • Παρουσιάζει έκπτωση περίπου 20% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές περιφερειακές τράπεζες στο P/E του 2027
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