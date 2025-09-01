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Καταγγελία για καταχρηστική πρακτική της ΕΤΕ: Ερώτηση Αποστολάκη για αυθαίρετη μετατροπή λογαριασμών με χρέωση
Οικονομία
12:02 - 01 Σεπ 2025

Καταγγελία για καταχρηστική πρακτική της ΕΤΕ: Ερώτηση Αποστολάκη για αυθαίρετη μετατροπή λογαριασμών με χρέωση

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ), με την οποία ενημέρωνε τους πελάτες της - καταθέτες, ότι θα προβεί αυτόματα σε μετατροπή των τραπεζικών τους λογαριασμών από «απλού ταμιευτήριου/απλού τρεχούμενου» σε «λογαριασμό προνομίων» με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες συναλλαγές τους.

Στην ερώτησή της, η κα Αποστολάκη επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, ο οποίος απαιτεί οι τράπεζες να ενημερώνουν τους πελάτες τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε περίπτωση μονομερούς αλλαγής όρων συνεργασίας και όχι με την πάροδο ορισμένου χρόνου η οποία τεκμαίρεται ως συναίνεση. Η μονομερής επιβολή πρόσθετου βάρους δεν μπορεί να γίνεται με έμμεσο και καταχρηστικό τρόπο με τον οποίο εκβιάζεται η συγκατάθεση του καταναλωτή που εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει. Τα «προνόμια» που παρουσιάζει η Τράπεζα ότι κερδίζει ο καταναλωτής από την μετατροπή του λογαριασμού περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται δωρεάν βάσει του Ν.5167/2024, ενώ η αλλαγή του λογαριασμού χωρίς την ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή συνιστά καταχρηστική και παράνομη πρακτική, όπως τονίζει η Βουλευτής.

Η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την κυβέρνηση (ολόκληρη η ερώτηση στα επισυναπτόμενα) να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας από τα πιστωτικά ιδρύματα. Έθεσε ακόμα μια σειρά ερωτημάτων με τα οποία διερωτάται εάν η Κυβέρνηση σκοπεύει να ζητήσει την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξέταση της πρακτικής αυτής και την επιβολή τυχόν κυρώσεων και αν θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των καταθετών από μονομερείς τροποποιήσεις λογαριασμών χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές σχέσεις αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση τόσο των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και της κυβέρνησης. Σε μία εξαιρετικά δυσχερή για τους καταναλωτές συγκυρία, οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες τη θέση και την ισχύ τους δεν χάνουν ευκαιρία να κερδοσκοπούν ανακαλύπτοντας νέες αφορμές χρεώσεων σε βάρος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Την αντισυμβατική ενέργεια της Τράπεζας είχε αναδείξει η Ένωση Καταναλωτών «Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ» που με το από 30.7.2025 δελτίο τύπου ανέφερε ότι έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες από καταναλωτές σχετικά με την παραπάνω επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και καλούσε την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη παράνομη πρακτική και να απέχει από κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εν λόγω καταθετικών λογαριασμών. Παρ’ όλα αυτά η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην μετατροπή των λογαριασμών σε «προνομιακούς», χωρίς να λάβει υπόψιν της τις αντιδράσεις των καταναλωτών και των ενώσεών τους.

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