Κεφαλογιάννης: Η μάχη με την κλιματολογική κρίση είναι συνεχής

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στο Action24, τόνισε ότι «ο πόλεμος και γενικότερα η μάχη με την κλιματολογική κρίση, είναι μία συνεχής μάχη. Και δεν το λέμε μόνο στην Ελλάδα. Καμένες εκτάσεις στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι εννιαπλάσιες του μέσου όρου της εικοσαετίας».

Ο υπουργός ανέδειξε το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της κλιματικής κρίσης γενικότερα. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές στη Χίο και στις πολλές εστίες που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο, επεσήμανε ότι ο κρατικός μηχανισμός κλήθηκε να αντιμετωπίσει «200 πυρκαγιές μέσα σε τρεις ημέρες», με αποτέλεσμα να διασπαστούν οι δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το 90% με 95% των περιστατικών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εντός της πρώτης ώρας, γεγονός που καταδεικνύει την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Ελλάδα φέτος βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες χώρες του Νότου της Ευρώπης. Βέβαια, αναγνώρισε ότι κάθε στρέμμα που καίγεται παραμένει σημαντική απώλεια για τις τοπικές κοινωνίες. Μέχρι στιγμής έχουν καεί 450.000 στρέμματα, κυρίως χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, με μικρότερο ποσοστό των δασών να έχει πληγεί, κάτι που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους, σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη.

Για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε: «Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν υπερβεί εαυτόν, έχουν κάνει πραγματικά το καλύτερο δυνατό. Και θα το ξαναπώ, έχουμε 6.300 πυρκαγιές αγροτοδασικές από την αρχή του έτους, ούτε 50, ούτε 100. Νομίζω ότι με βάση αυτό το νούμερο ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αμοιβής των πυροσβεστών, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα όπως αύξηση 100 ευρώ στους μισθούς, διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των εκτός έδρας και θεσμοθέτηση πρόσθετων επιδομάτων κατά την αντιπυρική περίοδο. Για τυχόν νέες παρεμβάσεις, παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι «η εισήγησή μας είναι ό,τι ανακοινωθεί για τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς να ισχύσει και για τους πυροσβέστες».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το 2024 μόλις 185 από τους 332 δήμους αξιοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο καθαρισμού οικοπέδων, ενώ το 2025 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 99%. Τόνισε ότι φέτος οι δήμοι έλαβαν το 100% των πόρων που ζήτησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ έναντι 18 εκατομμυρίων το 2023, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου, ώστε οι δήμοι που δεν συμμορφώνονται να υφίστανται κυρώσεις, ενώ οι συνεπείς να επιβραβεύονται.