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Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης - Απαραίτητη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
Πολιτική
17:40 - 03 Σεπ 2025

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης - Απαραίτητη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού, τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εργασία και δεν μπορεί η εργασία να μην απολαμβάνει το οφέλη της ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, ο τουριστικός κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα, όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η ελαστικότητα στην απασχόληση, η εποχικότητα και το πρόβλημα του επιδόματος ανεργίας: «Από τη μία λέμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι το περιβάλλον και οι άνθρωποι του, αλλά οι άνθρωποι του τουρισμού είναι άνεργοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε ως χώρα στο περιορισμένο και ανεπαρκές μέτρο του επιδόματος ανεργίας». Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν καλύτερους μισθούς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «αν έχουμε καλύτερες υπηρεσίες τουρισμού, καλύτερες υπηρεσίες στη σίτιση και καλύτερες αμοιβές στους εργαζόμενους, θα είναι προς το συνολικό συμφέρον της ελληνικής οικονομίας». Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και εξέφρασε έντονη αντίθεση στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης: «Το 13ωρο που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης και κα Κεραμέως είναι μεσαίωνας. Είναι σκλαβιά των εργαζόμενων. Μιλάμε για εργαζόμενους που θα φεύγουν νύχτα και θα γυρίζουν νύχτα. Και δεν θα ξέρουν και τι τους περιμένει την επόμενη νύχτα, διότι μπορεί να τους περιμένει και μια διήμερη σύμβαση. Ζητάμε την απόσυρση αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου και πρέπει η κοινωνία να διεκδικήσει να μην γυρίσει τόσα χρόνια πίσω η Ελλάδα».

Συμπληρωματικά, σημείωσε: «Αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, για εργαζόμενους με εργασία όλο τον χρόνο, πάμε πίσω. Αυτός είναι ο οδοστρωτήρας που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, διότι το μόνο που θέλει να υποστηρίξει είναι τα υπερκέρδη των καρτέλ».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χότζογλου, ο ΓΓ Φώτης Σκάλτας, ο αναπληρωτής ΓΓ Μιχάλης Μουτάφης και το Μέλος της Διοίκησης Παναγιώτης Πραβητιανός. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ, Στέργιος Καλπάκης, ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας, Γιώργος Γαβρήλος, η βουλεύτρια Κοζάνης και τομεάρχης Τουρισμού, Καλλιόπη Βέττα, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Τρυφών Αλεξιάδης και ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, Νίκος Νυφούδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 17:40
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