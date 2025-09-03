Κάλας: Η «αυταρχική συμμαχία» Πεκίνου - Μόσχας - Τεχεράνης - Πιονγιάνγκ απειλεί τη διεθνή τάξη

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε ως σοβαρή πρόκληση για τη διεθνή τάξη πραγμάτων τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο μεταξύ του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και των ηγετών της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επεσήμανε ότι η εν λόγω συνάντηση δεν είναι απλώς μια αντιδυτική κίνηση, αλλά συνιστά μια ευρύτερη προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων από καθεστώτα αυταρχικού χαρακτήρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, παρακολουθούμε «μια αυταρχική συμμαχία» να κινείται γρήγορα προς τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής, μη φιλελεύθερης διεθνούς τάξης, που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τους κανόνες που έχει οικοδομήσει η παγκόσμια κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Κάλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρέχει η Κίνα στη Ρωσία στον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη στάση του Πεκίνου καταδεικνύει την αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών και επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας νέας πραγματικότητας, την οποία η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί κατάλληλα.

Αναφερόμενη ειδικά στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει πραγματική πρόθεση να βάλει τέλος στη σύρραξη, ενώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μόνη λογική απάντηση είναι η περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά και διπλωματικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο επίτευξης μιας εκεχειρίας, η Κάλας υπογράμμισε πως μόνο μια στρατιωτικά ισχυρή Ουκρανία μπορεί να διασφαλίσει πραγματική και μακροπρόθεσμη ασφάλεια, καθώς κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε μελλοντικές επιθέσεις ή πιέσεις από τη Ρωσία.