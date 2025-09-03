ΠΑΣΟΚ: Χωρίς τον Γιώργο Παπανδρέου οι εορτασμοί της 3ης Σεπτεμβρίου – Ο λόγος

Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει την 51η επέτειο της διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου με μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο, στην οποία συμμετέχουν βουλευτές του κόμματος και επιστήμονες, με ομιλίες για τη δημογραφική κρίση. Η ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, έχει προγραμματιστεί για τις 19:30.

Εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, γιου του ιδρυτή του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπανδρέου απουσιάζει από την εκδήλωση, καθώς βρίσκεται στην Κίνα για την επέτειο των 80 χρόνων από τη νίκη της Κίνας κατά της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα πολιτικό που έλαβε πρόσκληση για τη σχετική τελετή στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του προκαλεί αμηχανία Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θα προτιμούσε προφανώς την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στους εορτασμούς, ως δείγμα ενότητας. Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, δεν θα παραστεί ούτε ο αδελφός του, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου.

Αμφότεροι θεωρούνται φιλικά προσκείμενοι στον Δήμαρχο Αθηναίων και βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Νίκου Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα. Αξιοσημείωτο είναι και το σημερινό άρθρο του κ. Δούκα στο protothema.gr, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ξεχωρίζει η φράση: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο το παρελθόν μας. Μπορεί –αν τολμήσει– να είναι ξανά το μέλλον μας». Η διατύπωση «Μπορεί –αν τολμήσει» ερμηνεύεται από ορισμένους ως έμμεση αιχμή προς τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπανδρέου, σε σχετική ανάρτησή του για την επέτειο, σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, χρειαζόμαστε ξανά τη νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που θα δώσει φωνή στη λαϊκή πλειοψηφία και ελπίδα στους μη προνομιούχους.

Μια νέα μορφή πατριωτισμού, που θα εδράζεται στις αξίες της Δημοκρατίας, της Ανθρωπιάς και της Αλληλεγγύης».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και ο Χάρης Δούκας, στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κομματικού φορέα, με στόχο την πολιτική ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.