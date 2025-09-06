Οι πολιτικοί αρχηγοί στη σκηνή της 89ης ΔΕΘ – Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομιλιών τους

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ. Η έκθεση δίνει έμφαση στους τομείς τεχνολογίας, καινοτομίας και έρευνας, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η κινητικότητα – αυτοκίνηση (Auto Thessaloniki). Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.
Αναλυτικά πότε θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί:
- Κυριάκος Μητσοτάκης (Πρωθυπουργός – ΝΔ)
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Σάββατο 6/9:
- Πρωί: Δοξολογία & επίσκεψη στα περίπτερα
- 19:30: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο
- Κυριακή 7/9, 13:00: Συνέντευξη Τύπου
- Νίκος Ανδρουλάκης (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Αξιωματική Αντιπολίτευση)
- Πέμπτη 11/9 (απόγευμα): Άφιξη στη Θεσσαλονίκη
- Σάββατο 13/9: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο
- Κυριακή 14/9: Συνέντευξη Τύπου
- Σωκράτης Φάμελλος (Επικεφαλής ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ)
- Τετάρτη 10/9: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο
- Πέμπτη 11/9, 12:00: Συνέντευξη Τύπου (Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”)
- Δημήτρης Κουτσούμπας (ΓΓ ΚΚΕ)
- Πέμπτη 11/9, 19:30: Ομιλία στο Βελλίδειο (εκδήλωση Κ.Ο. ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας)
- Σάββατο 20/9, 20:45: Ομιλία στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» (στρατόπεδο Καρατάσιου, Πολίχνη)
- Στέφανος Κασσελάκης (Πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας)
- Παρασκευή 12/9, 20:00: Ομιλία στο Βελλίδειο
- Σάββατο 13/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)
- Αλέξης Χαρίτσης (Πρόεδρος Νέας Αριστεράς)
- Παρασκευή 12/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)
- Δημήτρης Νατσιός (Πρόεδρος Νίκη)
- Παρασκευή 12/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)
- Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας)
- Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα – Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι λεπτομέρειες του προγράμματός της.
Ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ