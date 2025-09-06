Οι πολιτικοί αρχηγοί στη σκηνή της 89ης ΔΕΘ – Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομιλιών τους

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Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.500 εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο και προβλεπόμενη επισκεψιμότητα άνω των 200.000 ατόμων.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ. Η έκθεση δίνει έμφαση στους τομείς τεχνολογίας, καινοτομίας και έρευνας, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η κινητικότητα – αυτοκίνηση (Auto Thessaloniki). Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά πότε θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί:

Κυριάκος Μητσοτάκης (Πρωθυπουργός – ΝΔ)

Σάββατο 6/9 : Πρωί: Δοξολογία & επίσκεψη στα περίπτερα 19:30: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο

: Κυριακή 7/9, 13:00: Συνέντευξη Τύπου

Νίκος Ανδρουλάκης (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Αξιωματική Αντιπολίτευση)

Πέμπτη 11/9 (απόγευμα) : Άφιξη στη Θεσσαλονίκη

: Άφιξη στη Θεσσαλονίκη Σάββατο 13/9 : Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο

: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο Κυριακή 14/9: Συνέντευξη Τύπου

Σωκράτης Φάμελλος (Επικεφαλής ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ)

Τετάρτη 10/9 : Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο

: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο Πέμπτη 11/9, 12:00: Συνέντευξη Τύπου (Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”)

Δημήτρης Κουτσούμπας (ΓΓ ΚΚΕ)

Πέμπτη 11/9 , 19:30: Ομιλία στο Βελλίδειο (εκδήλωση Κ.Ο. ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας)

, 19:30: Ομιλία στο Βελλίδειο (εκδήλωση Κ.Ο. ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας) Σάββατο 20/9, 20:45: Ομιλία στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» (στρατόπεδο Καρατάσιου, Πολίχνη)

Στέφανος Κασσελάκης (Πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας)

Παρασκευή 12/9 , 20:00: Ομιλία στο Βελλίδειο

, 20:00: Ομιλία στο Βελλίδειο Σάββατο 13/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)

Αλέξης Χαρίτσης (Πρόεδρος Νέας Αριστεράς)

Παρασκευή 12/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)

Δημήτρης Νατσιός (Πρόεδρος Νίκη)

Παρασκευή 12/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας)

Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα – Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι λεπτομέρειες του προγράμματός της.

Ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ