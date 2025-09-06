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Οι πολιτικοί αρχηγοί στη σκηνή της 89ης ΔΕΘ – Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομιλιών τους
Πολιτική
09:40 - 06 Σεπ 2025

Οι πολιτικοί αρχηγοί στη σκηνή της 89ης ΔΕΘ – Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομιλιών τους

Reporter.gr Newsroom
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Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.500 εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο και προβλεπόμενη επισκεψιμότητα άνω των 200.000 ατόμων.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ. Η έκθεση δίνει έμφαση στους τομείς τεχνολογίας, καινοτομίας και έρευνας, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η κινητικότητα – αυτοκίνηση (Auto Thessaloniki). Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά πότε θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης (Πρωθυπουργός – ΝΔ)
  • Σάββατο 6/9:
    • Πρωί: Δοξολογία & επίσκεψη στα περίπτερα
    • 19:30: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο
  • Κυριακή 7/9, 13:00: Συνέντευξη Τύπου
  • Νίκος Ανδρουλάκης (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Αξιωματική Αντιπολίτευση)
  • Πέμπτη 11/9 (απόγευμα): Άφιξη στη Θεσσαλονίκη
  • Σάββατο 13/9: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο
  • Κυριακή 14/9: Συνέντευξη Τύπου
  • Σωκράτης Φάμελλος (Επικεφαλής ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ)
  • Τετάρτη 10/9: Κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο
  • Πέμπτη 11/9, 12:00: Συνέντευξη Τύπου (Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”)
  • Δημήτρης Κουτσούμπας (ΓΓ ΚΚΕ)
  • Πέμπτη 11/9, 19:30: Ομιλία στο Βελλίδειο (εκδήλωση Κ.Ο. ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας)
  • Σάββατο 20/9, 20:45: Ομιλία στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» (στρατόπεδο Καρατάσιου, Πολίχνη)
  • Στέφανος Κασσελάκης (Πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας)
  • Παρασκευή 12/9, 20:00: Ομιλία στο Βελλίδειο
  • Σάββατο 13/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)
  • Αλέξης Χαρίτσης (Πρόεδρος Νέας Αριστεράς)
  • Παρασκευή 12/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)
  • Δημήτρης Νατσιός (Πρόεδρος Νίκη)
  • Παρασκευή 12/9, 11:00: Συνέντευξη Τύπου (περίπτερο 8)
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας)
  • Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα – Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι λεπτομέρειες του προγράμματός της.

Ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 10:28
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