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«Εισαγωγή» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με ατάκες για Τσίπρα, εκλογές και 13ο μισθό
Πολιτική
23:51 - 05 Σεπ 2025

«Εισαγωγή» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με ατάκες για Τσίπρα, εκλογές και 13ο μισθό

Reporter.gr Newsroom
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Στα... προεόρτια της παρουσίας του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την Παρασκευή το βράδυ ένα ενδιαφέρον «πηγαδάκι» με δημοσιογράφους και είπε μερικές ατάκες που αξίζει να γραφτούν.

Ερωτώμενος αρχικά για τα μέτρα που θα ανακοινώσει από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι όλα έχουν ήδη γραφτεί και ότι τα επόμενα βήματα είναι καθορισμένα. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί πως δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας πως «μην ανησυχείτε, έχουμε και του χρόνου». «Εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας. Θα κριθούμε από το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός τον απαξίωσε λέγοντας με νόημα: «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Tεχνητή Nοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Και πρόσθεσε:

«Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;». Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κεντρώο κοινό δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα.

Ερωτηθείς τέλος για τα περί 13ου μισθού, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι στην παρούσα φάση προτεραιότητα της κυβέρνησης.

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