Τέλος εποχής στο Σινά: Το Πατριαρχείο απομάκρυνε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας 8/9 πως, μετά από ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου, παύεται από τη θέση του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ο οποίος κατείχε τον θρόνο της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Ο Δαμιανός θα διατηρεί τιμητικά τον τίτλο “πρώην Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Αυτή η απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης περιόδου εντάσεων μεταξύ του ίδιου και της Σιναϊτικής Αδελφότητας, η οποία είχε ήδη αποφασίσει στις 30 Ιουλίου την παύση του από την ηγουμενία της Μονής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου, ο Αρχιεπίσκοπος είχε προσκληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Συνόδου, αλλά δεν προσήλθε, καθώς ζει μόνιμα στην Αθήνα. Η Σύνοδος, ωστόσο, έλαβε υπόψη της διάφορα δεδομένα:

την απόφαση της Σιναϊτικής Αδελφότητας,

την επίσημη κατηγορία για κανονικά παραπτώματα που του αποδόθηκαν,

καθώς και μια επιστολή που έστειλε ο ίδιος, από την οποία προκύπτει ότι έχει πρόθεση να παραιτηθεί.

Με βάση αυτά, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου αποφάσισε ότι από τις 12 Σεπτεμβρίου, ο Δαμιανός θα διατηρεί τιμητικά τον τίτλο “πρώην Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ”, εκφράζοντας έτσι σεβασμό στην προχωρημένη ηλικία του και στη διάθεσή του να διευκολύνει την εκλογή νέου ηγουμένου.

Το Πατριαρχείο τονίζει ότι αυτή η απόφαση ελήφθη με πνεύμα αγάπης και κατανόησης, ακόμα και μέσα σε μια περίοδο διαταραχής της εκκλησιαστικής τάξης. Σκοπός του είναι να διατηρηθεί η ενότητα και η ειρήνη στην Εκκλησία.

Η ανακοίνωση κλείνει με ευχές προς τον Δαμιανό για την αποχώρησή του και καλεί τη Σιναϊτική Αδελφότητα να προχωρήσει σύντομα στην εκλογή νέου προκαθημένου, σύμφωνα με τα κανονικά της δικαιώματα και την παράδοσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνεκλήθη σήμερον, 8ην Σεπτεμβρίου 2025 (ν.ἡ.), κατὰ τὴν κανονικὴν τάξιν, ἀναμένουσα τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὡς ἔδει συμφώνως πρὸς τὰ κανονικὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, πλὴν ὅμως ἐκεῖνος, ἤδη ἀναχωρήσας καὶ ὤν ἐγκατεστημένος εἰς Ἀθήνας, δὲν παρέστη.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀπὸ 30ῆς Ἰουλίου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀπόφασιν τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος περὶ τῆς παύσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐκ τῆς ἡγουμενίας, ὡσαύτως καὶ τὴν ἀπὸ 31ης Ἰουλίου ἐπίσημον ἔγκλησιν αὐτῆς, στηριζομένην ἐπὶ τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων, εἰς ἃ ὑπέπεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔτι δὲ καὶ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσαν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, ἐξ ἧς σαφῶς καὶ ἀναμφιβόλως συνάγεται ἡ πρόθεσις καὶ ἑκουσία παραίτησίς του, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τὴν ἔκπτωσιν αὐτοῦ ἀπὸ τὸν θρόνον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ, καθορίζουσα ὅπως ἡ προσαγόρευσις τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου ἔσται ἐφ’ ἑξῆς «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ».

Ὁ Μακαριώτατος, λαβών ὑπ’ ὄψιν τὴν πρόθεσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὅπως παραιτηθῇ τὴν Παρασκευὴν 12/9/2025, ἵνα διευκολύνῃ τὰς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου, δεικνύων ἐμπράκτως τὴν διάθεσίν του διὰ τὴν ἐξομάλυνσιν τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ καὶ τὴν κανονικὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐκλογῆς, καθὼς καὶ τὴν προκεχωρημένην ἡλικίαν του, ἐν πνεύματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἀπερχόμενον ἱεράρχην, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἡ προσαγόρευσις «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ» ἰσχύσῃ ἀπὸ τῆς 12ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Τὸ Πατριαρχεῖον, ὡς φιλόστοργος μήτηρ καὶ τροφός, ἐπέδειξεν μεγαθυμίαν, ἀγάπην καὶ κατανόησιν, ἀκόμη καὶ εἰς στιγμὰς διασαλεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως.

Ὁ Μακαριώτατος, ὡς φιλεύσπλαχνος Πατὴρ καὶ Πατριάρχης, μεριμνᾷ πρωτίστως διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅθεν ἡ Σύνοδος εὔχεται ἐκ βαθέων εἰς τὸν ἀποχωροῦντα Ἀρχιεπίσκοπον μακροημέρευσιν καὶ πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν ἐκ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ καλεῖ τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα ὅπως προβῇ εἰς τὰ δέοντα, συμφώνως πρὸς τὰς κανονικὰς διατάξεις καὶ τὴν παράδοσιν αὐτῆς.»

Νωρίτερα σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμανιανός είχε ανακοινώσει ότι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από την Ηγουμενία της Ιεράς Μονής Σινά για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Μονής.