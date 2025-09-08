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BP και Αίγυπτος συμμαχούν για το φυσικό αέριο με 5 νέα πηγάδια στη Μεσόγειο
Επιχειρήσεις
22:50 - 08 Σεπ 2025

BP και Αίγυπτος συμμαχούν για το φυσικό αέριο με 5 νέα πηγάδια στη Μεσόγειο

Ευαγγελία Γουρνή
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Η BP υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την κρατική εταιρεία Egyptian Natural Gas Holding Company για τη γεώτρηση πέντε νέων βαθυσωστικών πηγαδιών φυσικού αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters.

Το μνημόνιο έρχεται την ώρα που η Αίγυπτος επιδιώκει να ενισχύσει την εξερεύνηση και παραγωγή της χώρας, η οποία κατέγραψε πτώση 40% τον Μάιο, φτάνοντας τα 3,54 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τον Μάρτιο του 2021, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η γεώτρηση των πηγαδιών, σε βάθη από 300 έως 1.500 μέτρα, αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η BP αυτή τη στιγμή εξετάζει τον τρόπο κατανομής του ετήσιου προϋπολογισμού κεφαλαίων της, ύψους 13-15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας υπόψη νέα έργα στο Αζερμπαϊτζάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και το Άμπου Ντάμπι, καθώς και επιτυχίες στην εξερεύνηση στη Βραζιλία και τη Ναμίμπια.

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