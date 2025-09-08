BP και Αίγυπτος συμμαχούν για το φυσικό αέριο με 5 νέα πηγάδια στη Μεσόγειο

Το μνημόνιο έρχεται την ώρα που η Αίγυπτος επιδιώκει να ενισχύσει την εξερεύνηση και παραγωγή της χώρας, η οποία κατέγραψε πτώση 40% τον Μάιο, φτάνοντας τα 3,54 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τον Μάρτιο του 2021, όπως αναφέρεται στην έκθεση.
Η γεώτρηση των πηγαδιών, σε βάθη από 300 έως 1.500 μέτρα, αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το υπουργείο.
Η BP αυτή τη στιγμή εξετάζει τον τρόπο κατανομής του ετήσιου προϋπολογισμού κεφαλαίων της, ύψους 13-15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας υπόψη νέα έργα στο Αζερμπαϊτζάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και το Άμπου Ντάμπι, καθώς και επιτυχίες στην εξερεύνηση στη Βραζιλία και τη Ναμίμπια.