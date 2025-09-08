Πιερρακάκης: Το δημογραφικό είναι εθνική προτεραιότητα - Στη ΔΕΘ η μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου και απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε περαιτέρω τις πρωτοβουλίες του οικονομικού επιτελείου, επισημαίνοντας ότι το πακέτο στην ουσία στοχεύει στο κρίσιμο ζήτημα της υπογεννητικότητας, το οποίο χαρακτήρισε ως «εθνικό θέμα».

Σε ό,τι αφορά την κριτική για την έλλειψη ειδικών μέτρων αναφορικά με την ακρίβεια, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως οι πόροι κατευθύνονται προς φορολογικές μειώσεις που θα ωφελήσουν απευθείας τις οικογένειες. Ανέφερε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό χρέος και πως η τρέχουσα γενιά δεν σκοπεύει να επιβάλει τον «λογαριασμό» στις μελλοντικές. «Εμείς διαλέγουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης. Διαλέγουμε να πάνε απευθείας μέσω της φορολογίας εισοδήματος σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, οικογένειες με παιδιά, νέους, παρά να μεσολαβηθούν, διότι φτάνει το 19%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στον καταναλωτή», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, διευκρίνισε ότι είναι δυνατή χάρη σε σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και το χαρακτήρισε επιλογή πολιτικής που στοχεύει στη στήριξη των ακριτικών επιχειρήσεων. «Είναι επιλογές φορολογικής πολιτικής», επισήμανε, και υπογράμμισε ότι, ενώ δεν μπορούν να καλυφθούν τα πάντα, μερικές πολιτικές που υπόσχονταν τα πάντα συχνά δεν είχαν θετικά αποτελέσματα.

Σχετικά με την κριτική ότι η ΔΕΘ δεν περιλάμβανε μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες, ο κ. Πιερρακάκης υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής προσέγγισης, επισημαίνοντας ότι ο φόρος εισοδήματος αφορά όλους τους Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών. Τόνισε ότι έγιναν σημαντικά βήματα για τις επιχειρήσεις, όπως η μείωση του φόρου από 28 % σε 22 % και η μείωση του φόρου μερισμάτων από 15 % σε 5 %. Παρά την κριτική, υποστήριξε ότι το πακέτο της ΔΕΘ συνιστά ένα συνεπές «αφήγημα» και μια σαφή λογική πολιτικής, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα εθνικό πρόβλημα που δεν λύνεται άμεσα μέσω φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά τουλάχιστον γίνεται μέρος της λύσης ως πρώτο βήμα που έπρεπε να γίνει.

Η παρέμβασή του έκλεισε με την επισήμανση πως η κυβέρνηση έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αναγνωρίζει τα υπαρκτά εθνικά ζητήματα και προχωρά με σοβαρότητα σε αλλαγές που «στέκονται στα πόδια τους» και ωφελούν την κοινωνία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε χαρακτηρίσει ως μία φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, τις οποίες εξειδίκευσε το πρωι της Δευτέρας (8/9) το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα μέτρα ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ για το 2027 φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ.