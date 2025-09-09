Αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Ναύπλιο

Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Ναύπλιο και τον απέδωσε στην κατά προορισμό χρήση του, στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.

Η αποκατάσταση του ιστορικού ναού, ενός εκ των πλέον εμβληματικών μνημείων της Παλιάς Πόλης του Ναυπλίου, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025, μετά την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων υγρασίας και την κατάρρευση της στέγης. Το έργο υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» – ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες περιέλαβαν την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του Ναού, με κύρια έμφαση στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ξύλινου φορέα της στέγης και των δομικών βλαβών στις τοιχοποιίες των πλευρικών όψεων και των κωδωνοστασίων. Παράλληλα, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε ο ναός να είναι πλήρως λειτουργικός.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πάρα πολύ σημαντική μέρα για το Ναύπλιο, την Αργολίδα και το Υπουργείο Πολιτισμού, που πιστό στις αρχές του θεσμικού πλαισίου συντήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις διεθνείς συμβάσεις, αποδίδει στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες του Ναυπλίου τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, πλήρως προστατευμένο, συντηρημένο, αποκατεστημένο και αναδεδειγμένο. Είναι πολύ σημαντικό και η χαρά μας γίνεται, πολλαπλώς μεγαλύτερη, καθώς το μνημείο αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην αρχική του χρήση, στην κατά προορισμόν του χρήση, δηλαδή στη λατρεία. Είναι εντυπωσιακό το πώς μεταμορφώθηκε ο συγκεκριμένος ναός. Τον θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμη προκύψουν τα μεγάλα προβλήματα στη στέγη του, τα οποία και δημιούργησαν πολλά προβλήματα καθολικής υγρασίας στο εσωτερικό του μνημείου. Δεν είχε ποτέ τη λαμπρότητα, που έχει σήμερα καθώς το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν πλήρως το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα απείκασμα του ουρανού.

Η απόδοση ενός χριστιανικού μνημείου, για όσους πιστεύουμε, είναι κάτι περισσότερο από την υλική υπόστασή του. Αλλά, και όσους δεν εμφορούνται από την ίδια αντίληψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουν και να διδάσκονται από την ιστόρηση του μνημείου, από το περίτεχνο τέμπλο, τις εικόνες και τις τοιχογραφίες, διαφορετικών ειδών και τεχνοτροπιών. Είναι μέρα χαράς για όλους μας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εκείνους που εργάστηκαν, με αφοσίωση, τα τελευταία 4,5 χρόνια προκειμένου να υλοποιηθεί η αποκατάστασή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κ.κ. Νεκτάριο, τους συνεργάτες μου, το Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ για την άριστη συνεργασία και την υλοποίηση του έργου. Είναι πολύ σημαντικό που οι Ναυπλιείς αγαπούν ιδιαίτερα την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, γιατί έτσι θα την προστατεύσουν καλύτερα».