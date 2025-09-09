ΙΣΑ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά - Ζητά τα στοιχεία του γιατρού με το «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) παρενέβη άμεσα στην υπόθεση του γιατρού που συνελήφθη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» για λήψη «φακέλου» από ασθενή, ζητώντας επίσημα όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.

Συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ, ασκώντας την πειθαρχική του αρμοδιότητα, απηύθυνε αίτημα τόσο προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών όσο και προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, προκειμένου να του διαβιβαστούν τα πλήρη στοιχεία του φακέλου που έχει σχηματιστεί για τον συγκεκριμένο γιατρό.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Σύλλογος εξέφρασε τη στήριξή του στις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει την άμεση χορήγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων ώστε να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι θα χειριστεί το ζήτημα με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, έχοντας ως βασικό γνώμονα την προστασία της νομιμότητας αλλά και την υπεράσπιση της αξιοπιστίας του ιατρικού επαγγέλματος.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε επίορκους γιατρούς που θίγουν το κύρος του ιατρικού σώματος, το οποίο, όπως σημείωσε, στηρίζει με συνέπεια το σύστημα υγείας και τον ασθενή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στον χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για τη διαφύλαξη του κύρους των γιατρών, αλλά και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ιατρικό λειτούργημα.