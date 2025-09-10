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Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν: Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους Έλληνες πυροσβέστες
Πολιτική
14:24 - 10 Σεπ 2025

Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν: Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους Έλληνες πυροσβέστες

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε, με ανάρτησή του στο Χ, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα όσα ανέφερε για τους Έλληνες πυροσβέστες που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Κομισιόν: «Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του -ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».

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