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ΥΠΕΘΟ: Ενημέρωση στους Δημάρχους των 19 ακριτικών νησιών για τη μείωση ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
Οικονομία
19:34 - 10 Σεπ 2025

ΥΠΕΘΟ: Ενημέρωση στους Δημάρχους των 19 ακριτικών νησιών για τη μείωση ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

Reporter.gr Newsroom
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Δίωρη σύσκεψη με τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες των 19 ακριτικών νησιών, στα οποία από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ισχύσει μείωση του ΦΠΑ κατά 30%, πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, η σύσκεψη διεξήχθη ψηφιακά και η συζήτηση, σε ιδιαίτερα θερμό και ειλικρινές κλίμα, επικεντρώθηκε τόσο στη φορολογική μεταρρύθμιση με βάση το Δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, όσο και στη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.

Η πολιτική ηγεσία εξήγησε στους νησιώτες ότι η μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αφορά το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο ΦΠΑ από το 24% μειώνεται στο 17% και από το 13% στο 9%. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα «δεν λύνουν το πρόβλημα του δημογραφικού», ωστόσο αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει ως μείζον ζήτημα τη μείωση των γεννήσεων και θέλει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην αντιστροφή των αριθμών. Η κυβέρνηση ικανοποίησε ένα διαχρονικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των βουλευτών. «Εσείς κρατάτε τη χώρα όρθια» είπε χαρακτηριστικά στους ακρίτες των νησιών ο Υπουργός, «κι εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίζουμε».

Το λόγο ζήτησαν και έλαβαν σχεδόν όλοι οι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το μειωμένο ΦΠΑ. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις φορολογικές αλλαγές. Οι Δήμαρχοι έθεσαν στον Υπουργό και στην πολιτική ηγεσία όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν: από τη δυνητική επέκταση του μέτρου και τα αναπτυξιακά κονδύλια έως το θέμα της διείσδυσης του Airbnb και τη δυνατότητα να χτίσουν οι ίδιες οι τοπικές αρχές σε δημόσια γη κατοικίες για γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Από κοινού συμφωνήθηκε οι συναντήσεις αυτές να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να συμβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των νησιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Δημήτριος Καλλίας και Ευστράτιος Κυρατζής, και οι Δήμαρχοι Λειψών Φώτιος Μάγγος, Τήλου Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος, Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης, Κάσου Μιχαήλ Ερωτόκριτος, Αστυπάλαιας Νικόλαος Κομηνέας, Αγίου Ευστρατίου Κωνσταντίνος Σινάνης, Ικαρίας Φανούριος Καρούτσος, Φούρνων Κορσεών Δημήτριος Καρύδης, Οινουσσών Γεώργιος Δανιήλ, Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας, Μεγίστης Νικόλαος Ασβεστής, Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λήμνου Ιωάννα Διαματάρη και ο Γενικός Γραμματέας Καρπάθου Μιχάλης Γερακιανάκης.

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