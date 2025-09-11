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Έρευνα MRB για το Ε.Ε.Α.: To 59,8% κρίνει αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Οικονομία
17:14 - 11 Σεπ 2025

Έρευνα MRB για το Ε.Ε.Α.: To 59,8% κρίνει αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παρουσιάζει τη μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό του η εταιρεία MRB στον Νομό Αττικής, αμέσως μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Τα ευρήματα της έρευνας που έκανε η MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Και αυτά πρέπει να εστιάζουν στις μειώσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και στη στήριξη των ΜμΕ. Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν για να βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά».

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

1. Αξιολόγηση Εξαγγελιών στη ΔΕΘ

  • Οι κάτοικοι του Νομού Αττικής κρίνουν θετικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε ποσοστό 28,7%, ενώ το 59,8% τα κρίνει αρνητικά.
  • Την ίδια στιγμή το 12% των πολιτών του Νομού Αττικής θεωρούν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε Πολύ Μεγάλο και Αρκετό βαθμό. Σε αυτό το ποσοστό πρέπει να ληφθεί υπόψη και το 40% που δηλώνει ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ σε Μικρό βαθμό αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών. Λίγο καλύτερα είναι τα ποσοστά ως προς την αξιολόγηση των μέτρων για τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία της χώρας.

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2. Οικονομική Καθημερινότητα των Πολιτών

  • Η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση· το κλίμα δυσπιστίας διαπερνά το σύνολο των κατοίκων του Νομού Αττικής , σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
  • Για 2 στους 3 πολίτες το εισόδημα στο Ν. Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Το 73,1% των κατοίκων του Νομού Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

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Τα βασικά προβλήματα των ΜμΕ είναι:

  • Μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών -> 55,9%
  • Υψηλό λειτουργικό κόστος-> 45,9%
  • Οφειλές σε τράπεζες/δημόσιο-> 43,1%
  • Έλλειψη ρευστότητας -> 38,5%

Έτσι οι ΜμΕ στο νομό Αττικής αισθάνονται πολύπλευρη πίεση. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα συγκεντρώνει καθολική αποδοχή (72,9%), αποκαλύπτοντας την προτεραιότητα για άμεσα μέτρα στο καλάθι του νοικοκυριού.

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